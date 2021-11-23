«Спортмастер» ограничил крымчанам доступ к своему сайту и приложению

Офлайн-магазин компании продолжает работать в Симферополе. Фото: retail.ru

Крупный сетевой магазин «Спортмастер» ограничил доступ к своему сайту и к приложению для жителей Крыма и Севастополя. Так, при заходе на сайт отображается каталог с товарами, но при выборе любого крымского города все позиции становятся неактивными, как будто их нет в наличии. Но если выбрать, например, Краснодар, высвечивается размерная сетка, также есть возможность доставки.

Каталог спорттоваров на сайте и в приложении недоступен даже при условии, если включить VPN.

В техподдержке сайта «Спортмастер» корреспонденту КП-Крым ответили, что трудности с доступом к сайту и приложению временные.

- На данный момент проводится инвентаризация, товары можно приобрести только в магазине. Онлайн-заказы пока недоступны. Это не связано с санкциями, - сообщили в техподдержке. - Это связано только со внутренними регламентами компании.

На вопрос о том, когда же онлайн-заказы в Крым снова будут доступны, в компании не ответили. При этом в Симферополе продолжает работать магазин «Спортмастер» в нескольких торговых центрах.

И хотя официально в компании опровергают влияние санкций на работу магазинов в Крыму, не исключено, что именно это стало одной из причин сбоев в работе онлайн-сервисов.

В феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур) из-за информации о работе сети в Крыму. На Украине считают незаконной деятельность компании «на временно оккупированных территориях». Сингапурскому предприятию Sportmaster Operations Pte. Ltd на три года запретили торговые операции, полеты и перевозки товаров по территории Украины.

Тем не менее дочернее предприятие «Спортмастер-Украина» продолжило работать в правовом поле этой страны. Некоторые украинские СМИ, опираясь на «осведомленные источники» отмечают, что отказ от крымских клиентов - это попытка смягчить санкции со стороны официального Киева для сети украинских магазинов

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