Почему блокируют «серые» устройства в Крыму?

Устройства не прошедшие таможенное оформление и занесенные в «черный» список, будут заблокированы производителями. Фото: George Dolgikh, Pexeles

Прошло 3 месяца с момента появления сообщений о блокировке устройств «Xiaomi» на территории Крыма. Тогда пользователи устройств не на шутку испугались, что могут потерять свои смартфоны и всю информацию, хранящуюся в них.

В сентябре корпорация «Xiaomi» объяснила эту «временную меру» как метод борьбы с нелегальным ввозом устройств. А вот вопрос о том, возможно ли повторение таких историй, остается открытым. Но разве только один бренд борется с контрафактным товаром?

Новости о грядущей блокировке «серых» устройств регулярно появляются в СМИ. Контроль за ввозом устройств проверяется не только на уровне производителей, но и на государственном уровне. С 2018 года в Совете Федерации разрабатывался документ по системе учета смартфонов по IMEI. Если такая база данных будет создана, устройства не прошедшие таможенное оформление и занесенные в «черный» список, будут заблокированы производителями, а операторы попросту не смогут с ними работать.

Такая система уже есть у «Samsung». Любое изменение законодательства или политики компаний-производителей подвергает под угрозу работоспособность «серых» смартфонов.

В 2022 году в Российской Федерации пройдет эксперимент по маркировке бытовой электроники, в том числе и смартфонов. Эта система также применяется с целью борьбы с контрафактными товарами.

Покупая смартфон без российской сертификации, вы моментально теряете гарантию производителя на бесплатное обслуживание в официальных сервисах, ведь пользуетесь устройством в стране, ввоз в которую не был никаких зарегистрирован.

Обезопасить себя и не столкнуться с черным экраном «серых» смартфонов можно только покупая устройства легально ввезенные на территорию России с сертификацией «Ростеста». Этот знак гарантирует, что продукция была ввезена легально, соответствует всем нормам и имеет все надлежащие документы.

К покупке смартфона необходим ответственный подход, ведь в современном мире – это не только основное средство связи, но и место, где хранится важная часть жизни любого человека.