В декабре до жителей Крыма доберутся сразу несколько магнитных бурь

Взаимодействие солнечного ветра с магнитосферой Земли. Фото: ru.wikipedia

Метеочувствительные жители Крыма 1 и 2 декабря могут ощущать на себе последствия магнитной бури, пик которой пришелся на 29 ноября. Как рассказал КП-Крым заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап, сейчас наблюдается небольшое геомагнитное волнение, связанное с прохождением корональной дыры по диску солнца.

- Корональная дыра является источником высокоскоростных потоков ионизированного вещества, достигающего скорости до 3 миллионов километров час. С такими огромными скоростями она движется к нам, поэтому и последствия ее могут быть ощутимы. Но учитывая, что расстояние между Землей и Солнцем довольно большое - 150 миллионов километров, этот солнечный ветер добирается к нам приблизительно за три дня. Это значит, что центр корональной дыры по диску уже прошел, а мы только начинаем ощущать то, что было три дня назад. Но эта магнитная буря уже ослабевает, - отметил ученый.

По словам астрофизика, влияние геомагнитных бурь на Землю зависит от места их возникновения: если на западе Солнца, то это влияние будет ощутимым, если на Востоке, то скорее всего магнитная буря пролетит мимо.

В декабре ученые прогнозируют сразу несколько магнитных бурь, которые могут оказать влияние на организм метеочувствительных. Самая масштабная из них ожидается с 9 по 13 декабря. Ее пик придется на 10 число.

Еще одна вспышка произойдет с 18 по 22 декабря. А третья магнитная буря, способная испортить праздничное настроение, ожидается с 30 по 31 декабря включительно.

Метеочувствительным людям медики советуют в это время больше гулять на свежем воздухе, правильно питаться и употреблять больше фруктов, воды. Считается, что люди, которые ведут здоровый образ жизни, менее подвержены влиянию магнитных бурь, а нервные люди в период активности Солнца чувствуют себя довольно плохо.

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