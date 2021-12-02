Ураган уничтожил уникальные деревья в Никитском ботаническом саду

29 ноября максимальная скорость ветра в Ялте доходила до 33 метров в секунду. Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада

Во время сильного урагана в конце ноября пострадали не только машины и заборы. В Никитском Ботаническом саду ветер уничтожил уникальные деревья возрастом от 200 до 500 лет, сообщил КП-Крым и.о. заведующий лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры сада Владимир Герасимчук.

29 ноября максимальная скорость ветра в Ялте доходила до 33 метров в секунду, а в ночью 1 декабря ураган скоростью 41 метр в секунду буквально сметал все на своем ходу.

Эти три дня были очень сложными для всего ботанического сада. Если все остальные растения удалось спасти, то двухствольный земляничник крупноплодовый уже не вернуть.

- К сожалению, это дерево погибло. А оно было самым старым в этом редком виде. Земляничник рос на территории нижнего парка и был высажен еще при первом директоре Стевене в начале девятнадцатого века, - отмечает Герасимчук. - Также на видовой площадке ураган нанес большой урок 500-летнему дубу пушистому. На дереве отломились два из трех стволов. Так как они поломались почти на корню, спасти его уже не получится.

По словам заведующего лаборатории, самое старое дерево сада - маслину возрастом около 1200 лет и тысячелетнюю фисташку удалось уберечь. Они почти не пострадали от сильного урагана. Их спасло их расположение в нижней части сада, где порывы ветра были не такими сильными.

- Теперь нам остается только спасать оставшуюся часть деревьев. Будет восстанавливать растительность нашего ботсада. К тому же, ветер повредил очень много хвойных деревьев, - добавляет дендролог.

СПРАВКА «КП»

Никитский ботанический сад был основан в Крыму в1812 году благодаря указу императора Александра I. Тогда его первым директором стал ученый-натуралист Христиан Стевен, который и собрал для сада уникальную коллекцию редких растений. На сегодняшний день в парке насчитывают около двух тысяч видов деревьев и кустарников мировой флоры. Сад считается самым крупным в стране хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур. С 2016 года Никитский сад получил федеральный статус.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму отказались от торжественного открытия Бала хризантем 2021

В Никитском ботаническом саду выставка цветов пройдет в 68-ой раз (подробнее)

В Крыму распустились майские цветы: 10 лучших фото из Никитского сада

Весной ботанический сад подтверждает свой императорский статус (подробнее)