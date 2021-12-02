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Общество2 декабря 2021 13:15

Куда поедут россияне: В крымских отелях отмечают низкий уровень бронирования на Новый год

Наибольшая загрузка ожидает разве что крупные средства размещения
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Крымские отели готовятся удивлять гостей новогодними шоу-программами и праздничным меню. Фото: Архив КП.

Крымские отели готовятся удивлять гостей новогодними шоу-программами и праздничным меню. Фото: Архив КП.

В крымских отелях отмечают отсутствие динамики по бронированию номеров на новогодние праздники. По словам руководителя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, общая загрузка средств размещения в Новый год пока составляет в среднем 20-30%. Не исключено, что российский турист предпочтет Крыму жаркие страны.

- Пока нет динамики. Возможно, люди боятся новых ограничений. Когда говорят, что 60% объектов в Крыму забронированы, вероятно, речь идет об очень крупных объектах, для которых это носит перманентный характер. Это уровень отелей 4-5 звезд, у которых отличная инфраструктура и крутая новогодняя программа. Но общая загрузка на сегодняшний день по Крыму на Новый год - 20%. Возможно, где-то 30%. Либо люди боятся, либо выбирают отдых в теплых странах. Пока могу сказать, что ситуация печальная, - говорит Стамбульникова.

Большинство отелей и гостиничных комплексов еще осенью разместили на сайтах информацию о новогодних шоу-программах и праздничном меню. Банкеты, вечеринки с Дедом Морозом и дискотеки в этом году обойдутся гостям в среднем в 5 тысяч рублей с человека. Правда в крупных отелях, таких как ялтинский Mriya Resort & SPA, встреча Нового года в ресторанах комплекса стоит 25 тысяч рублей с человека, а бронирование столика в клубе - от 15 до 80 тысяч. Развлекать гостей в новогоднюю ночь здесь будут группа Бандэрос, 2Маши, а на Рождество- Михаил Галустян.

Для большинства же отельеров, по словам Стамбульниковой, новогодняя вечеринка не дает большого дохода. Важно загрузить объект, чтобы заработать на проживании и оправдать затраты на персонал.

- В целом новогодняя программа за вычетом всего дает 20% прибыли. Все остальное расходится на персонал, на ведущих, номера, банкеты. Всем известно, что те, кто работают в ночную смену, оплачиваются по двойному тарифу. То есть цель Нового года - не продать банкет как таковой, а загрузить отель, чтобы заработать на проживании и на зарплату персоналу в январе, - отмечает глава Ассоциации малых отелей Крыма.

Номер на двоих с завтраком в отеле в Евпатории в новогодние дни обойдется в 6 тысяч рублей в сутки, в Севастополе эта цифра по порядок выше- 10,5 тысяч рублей. В Ялте стоимость размещения начинается от 5 тысяч рублей в зависимости от объекта, и доходит до сотни тысяч за виллу.

- В целом цены растут на все. Если дрова для дровяной бани еще весной стоили 3 тысячи рублей, сейчас уже 4 тысячи. Соответственно, и цены на проживание поднимаются. И не потому, что отельеры хотят «урвать», а содержание объекта обходится дороже, зарплаты персонала поднимаются. Все идет вровень с инфляцией, -говорит Стамбульникова.

Специалист отмечает, ситуация с заполняемостью объектов размещения, конечно, еще может изменится. Но на сегодняшний день она «печальная».

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