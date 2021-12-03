Москву и Евпаторию с марта 2022 года снова свяжут прямые поезда

Электричка Керчь-Анапа поменяет расписание. Фото: ЮППК

Пассажиры поездов «Таврия» смогут добраться напрямую из Москвы в Евпаторию начиная с марта 2022 года. Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», сезонный поезд приостановил курсирование на зимний период, но принимая во внимание многочисленные просьбы пассажиров, руководство компании-перевозчика приняло решение о возобновлении маршрута уже с начала весны.

В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23.50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10.30. Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8.23.

Поезд по маршруту Москва – Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки. Время в пути составит 34 часа 40 минут.

Электричка на Анапу сменит вокзал в Керчи

«Южная пригородная пассажирская компания» тем временем сообщила об изменении в графике движения пригородных поездов с 12 декабря. Как сообщили в ЮППК, пригородные поезда в ежедневном курсировании сообщением Анапа – Керчь – Феодосия – Керчь – Анапа не будут делать остановку на станции Керчь.

- Электрички на Анапу будут останавливаться теперь не на станции Керчь, а на станции Керчь-Южная, - пояснили КП в компании.

В связи с этим изменяется движение поездов:

- 6124/6123 Феодосия – Керчь-Южная Новый Парк отправлением со ст. Феодосия в 3:40 прибытием на ст. Керчь-Южная Новый Парк в 6:30

- 6801/6802 Керчь-Южная Новый Парк – Анапа отправлением со ст. Керчь-Южная Новый Парк в 6:45 прибытием на ст. Анапа в 8:37

- 6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый Парк отправлением со ст. Анапа в 9:18 прибытием на ст. Керчь-Южная Новый Парк в 11:08

- 6122/6121 Керчь-Южная Новый Парк – Феодосия отправлением со ст. Керчь-Южная Новый Парк в 11:23 прибытием на ст. Феодосия в 13:45

- 6124/6123 Феодосия – Керчь-Южная Новый Парк отправлением со ст. Феодосия в 16:40 прибытием на ст. Керчь-Южная Новый Парк в 19:01

- 6809/6810 Керчь-Южная Новый Парк – Анапа отправлением со ст. Керчь-Южная Новый Парк в 19:16 прибытием на ст. Анапа в 21:08

- 6811/6812 Анапа - Керчь-Южная Новый Парк отправлением со ст. Анапа в 19:55 прибытием на ст. Керчь-Южная Новый Парк в 21:46

- 6128/6127 Керчь-Южная Новый Парк – Феодосия отправлением со ст. Керчь-Южная Новый Парк в 22:01 прибытием на ст. Феодосия в 00:55

Расписание движения пригородных поездов, которые курсируют по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в выходные дни по маршруту Анапа – Керчь – Анапа также изменится. При этом электропоезд будет прибывать на прежний ж/д вокзал на станции Керчь:

- 6805/6806 Анапа – Керчь отправлением со ст. Анапа в 12:30 прибытием на ст. Керчь в 14:38

- 6807/6808 Керчь – Анапа отправлением сто ст. Керчь в 14:40 прибытием на ст. Анапа в 16:47

Кроме того, с 12 декабря 2021 года пригородные поезда Анапа - Керчь-Южная Новый Парк – Анапа и Анапа – Керчь – Анапа будут делать дополнительную остановку для посадки и высадки пассажиров на станции Красная Стрела в Темрюкском районе Краснодарского края по следующему расписанию:

- 6801/6802 Керчь-Южная Новый Парк – Анапа: Красная Стрела 7:54 – 7:55

- 6803/6804 Анапа - Керчь-Южная Новый Парк: Красная Стрела 10:00 – 10:01

- 6809/6810 Керчь-Южная Новый Парк – Анапа: Красная Стрела 20:25 – 20:26

- 6811/6812 Анапа - Керчь-Южная Новый Парк: Красная Стрела 20:38 – 20:39

- 6805/6806 Анапа – Керчь: Красная Стрела 13:12 – 13:13

- 6807/6808 Керчь – Анапа: Красная Стрела 16:05 -16:06

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