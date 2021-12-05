Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 декабря: Плюс 391 заболевший

За сутки от коронавируса в Крыму умерли еще 23 человека. Фото: Архив КП.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает постепенно снижаться. При этом уровень смертности по-прежнему остается высоким. Медики призывают вакцинироваться тех, кто этого еще не сделал. В «красных зонах», по их словам, особо сложная ситуация у тех, кто не привит.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

По данным Министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки, в регионе зафиксировали 391 случай новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии выявлено 121 552 положительных на Covid-19. Сумели справиться с болезнью и выздороветь за сутки 440 человек, за весь период пандемии коронавируса 111 017 человек.

При этом за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 23 человека. Всего вирус жизни уже 3728 человек в Крыму.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на 5 декабря зарегистрированы 198 новых случаев заболевания COVID-19. 101 человек выписан после выздоровления. Умерли 7 человек в возрасте от 38 до 85 лет. Об этом сообщает Правительство города.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 756 человек. Выздоровели 45 399 человек, 1 726 умерли.

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