Грязевая сопка Баксинская. Фото: Руслан Саркоров.

На Керченском полуострове активизировались грязевые вулканы. И хотя действуют они обычно круглогодично, ученые заметили тенденцию к более активному извержению жидкой грязи и газа именно в зимнее время года. Вулканические образования в северо-восточной оконечности Керченского полуострова снял на фото керчанин Руслан Саркоров. Грязевые сопки Еникальская и Баксинская, по его словам, активно «булькают» и расплескивают грязь.

- В принципе грязевые вулканы всегда активны в той или иной степени, хотя конечно у них бывают всплески активности. У них же природа другая, чем у обычных вулканов. Грязевые вулканы встречаются в основном в нефтеносных областях, у них грязь поднимается вперемешку с нефтью,- рассказал Саркоров.

Традиционно грязевые вулканы активизируются зимой. Фото: Руслан Саркоров.

Еникальский грязевой вулкан - это система мелких сопок, которые на старинных русских картах обозначали как «пучины с грязью». Это грязевулканичекое поле расположено недалеко от поселка Маяк Ленинского района.

Грязевая сопка Еникальская. Фото: Руслан Саркоров.

Всего грязевых вулканов на Керченском полуострове насчитывается около полусотни. Это как действующие, так и потухшие вулканы. Самым большим грязевым вулканом считается Джау-Тепе, расположенный в 13 километрах от села Вулкановка. В последние 60 лет он не подавал признаков жизни, зато в 1914 году его извержение длилось 20 минут, а выбросы грязи достигали в высоту 50-ти метров.

Грязевая сопка Еникальская расположена недалеко от поселка Маяк Ленинского района. Фото: Руслан Саркоров. Фото: другой источник.

Есть на территории Керченского полуострова и целая долина грязевых вулканов. Она расположена недалеко от села Бондаренково, Ленинского района, и состоит из 7 действующих кратеров, которые включены в «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Крым». Проезд к ним запрещен на всех видах транспорта, о чем предупреждают соответствующие таблички. Наибольшим вулканом этой группы является грязевая сопка Центральное озеро, которое в сутки выбрасывает до 100 м³ газа и более 5000 литров разреженного ила.

Грязевые сопки на старинных русских картах обозначали как "пучины с грязью". Фото: Руслан Саркоров.

Известно, что в вулканическую грязь легко провалится. В 1943 году одна из сопок засосала немецкий танк, который решил не объезжать «лужу».

По данным геологов, возраст керченских вулканов – от 20 до 30 миллионов лет. Продуктами их извержения являются главным образом метан, глиняная брекчия с обломками сидерита и других пород.

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