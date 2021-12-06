Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 декабря: Плюс 372 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 121 924 заболевших Covid-19. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки было зарегистрировано 372 случая новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии было выявлено 121 924 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 337 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 404 человека, выздоровевших за весь период - 111 421.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за сутки зарегистрировали 195 новых случаев заболевания коронавирусом. 82 человека выписаны после выздоровления. 8 человек в возрасте от 57 до 90 лет скончались.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 960 человек, - отметили на сайте Правительства города.

В настоящий момент выздоровели 45 481 человек, 1 734 умерли.

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