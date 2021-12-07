В Крыму построят многофункциональный курортный комплекс за 9,48 миллиарда рублей

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В городе Саки будут строить многофункциональный курортный комплекс «Alean Family Resort». Финансирование проекта будет осуществлять банк РНКБ. Представители финучреждения подписали кредитный договор с ООО «Семейные курорты».

Общая сумма кредита – 9,48 миллиарда рублей. Банк предоставит кредит по льготной процентной ставке в рамках Постановления Правительства РФ №141 от 9.02.2021г. о выдаче кредитов для реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма.

Таким образом, в Саках на единой территории площадью больше 45 тысяч квадратных метров построят круглогодичный многофункциональный курортный комплекс, вмещающий больше 2 тысяч номеров четырех- и пятизвездочного уровня. Расчетная площадь номерного фонда – больше 70 тысяч «квадратов».

- Для Крыма особенно показательно, что именно в туристическую сферу заходят системные инвесторы. Впервые в регионе появится отраслевой федеральный бренд, гарантирующий высочайшие стандарты качества. Благодаря этому, прежде всего в городском округе Саки, будут развиваться и смежные с туризмом отрасли, формируя тем самым новые рабочие места, общественные пространства и в целом, способствуя развитию экономики западного побережья, - заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин отметил, что подписание кредитного договора по строительству данного комплекса стало возможным благодаря слаженной совместной работе Федерального агентства по туризму, Минкурортов Крыма, Банка РНКБ и ООО «Семейные курорты»:

- Наш банк является активным участником государственных программ льготного кредитования МСБ и рассчитывает, что совместная реализация данного проекта на льготных условиях будет способствовать развитию рекреационно-туристической сферы Крыма.

Представитель ООО «Семейные курорты» рассказал, что в рамках реализации проекта планируется предоставлять максимально возможный спектр услуг для будущих посетителей нового комплекса. Он также будет оборудован для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

- Благодаря плодотворному взаимодействию и ответственной работе всех участников процесса мы планируем построить важный для Республики Крым объект, который сможет встать в один ряд с самыми привлекательными туристическими комплексами на юге России, - подчеркнул представитель ООО «Семейные курорты».

КСТАТИ

В рамках Постановления Правительства РФ №141 от 9.02.2021, предприниматели могут оформить кредит на льготных условиях на строительство и реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 500 кв.м., или с фондом от 120 номеров, а также отелей в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров. Минимальная сумма кредита – 100 миллионов рублей, максимальная – 70 миллиардов.