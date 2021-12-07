ФСС в Крыму: большая часть услуг будет оказываться удаленно

В Симферополе состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы получения госуслуг». Фото: Виталий Парубов

В Симферополе состоялся круглый стол на тему «Актуальные вопросы получения госуслуг», организованный Государственным учреждением - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым совместно с Симферопольским филиалом АО «Издательский Дом «Комсомольская правда». На мероприятии были озвучены основные нововведения предстоящего года.

Актуальные вопросы предоставления государственных услуг

В настоящий момент региональным отделением Фонда социального страхования в Республике Крым предоставляется 18 государственных услуг, половина - для страхователей, другая часть - для физических лиц. Подробности нововведений предстоящего года презентовал заместитель управляющего Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Сергей Бугаёв.

Сергей Бугаев уточнил, что в текущем году 88% государственных услуг было оказано ФСС в электронном виде. Фото: Виталий Парубов

- Безусловно, в такой сложной эпидемиологической обстановке, большая часть услуг должна оказываться удаленно, в электронном формате. Мы призываем всех активно использовать все имеющиеся электронные формы взаимодействия с региональным отделением Фонда, - предложил Бугаёв.

Сергей Бугаёв уточнил, что в текущем году 88% государственных услуг было оказано ФСС в электронном виде, что на 8% больше поставленной государством задачи. Заместитель управляющего также сообщил, что в планах Фонда на предстоящий год - оцифровка всего процесса предоставления государственных услуг.

- Важным нововведением станет внедрение программы «проактивности». Благодаря ей заявитель будет получать уведомления о результатах оказания услуг, в случаях, которые установлены административным регламентом. Кроме того, с 2022 года планируется, что внесение сведений в государственные информационные системы будет производиться только в электронном виде. Сведения «на бумаге» больше оформляться не будут, - сказал заместитель управляющего.

Схема поступления запросов

Также, Бугаёв анонсировал замену документов и расширение возможностей в Системе межведомственного электронного взаимодействия и запуск системы «омникальности» для массовых социально значимых услуг. Так, в 2022 году планируется, что ФСС будет информировать заявителя о ходе оказания социально значимых услуг, присылая сообщения в личный кабинет ЕПГУ.

Электронный родовой сертификат

Проект по реализации электронного родового сертификата в Крыму реализуется, как и на всей территории РФ с июля 2021 года. В настоящее время зарегистрировано 30 договоров с медицинскими организациями Крыма по данному направлению. Об этом рассказала начальник отдела страхования на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Столыпинская.

- Схема взаимодействия проста: при переходе на электронный родовой сертификат женщина с паспортом, ОМС и СНИЛС обращается в женскую консультацию. Заполнение электронного родового сертификата формируется автоматически из данных электронной обменной карты. Эти данные сразу же отражаются в базе данных ФСС. Данный номер женщина увидит в личном кабинете, и поступая в родильный дом, ей просто необходимо назвать номер сертификата, - объяснила Столыпинская.

Начальник отдела заметила, что переход от бумажного к электронному сертификату имеет заметный ряд преимуществ. Упрощается процедура переоформления, в случае потери, организациям не нужно вести учет и хранение бланков, появляется возможность мгновенного доступа к информации о каждом сертификате.

Участники пообщались со спикерами, получив ответы на актуальные вопросы. Фото: Виталий Парубов

Электронный листок нетрудоспособности

Динамика выдачи электронных листков нетрудоспособности заметно растет с каждым годом и составляет уже 75% относительно бумажных. На сегодняшний день выдачу электронных листков нетрудоспособности производят 80 медицинских организаций Крыма. Такую статистику озвучила начальник отдела страхования на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Столыпинская.

- Сейчас мы собираем бумажные бланки больничных листов и с 1 января 2022 года все медицинские организации переходят на выдачу электронных листков нетрудоспособности вместо бумажных, - анонсировала начальник отдела.

Как получить пособия

Столыпинская подчеркнула, что схема взаимодействия между заболевшим, медицинской организацией и страхователем останется прежней, и в этой части нововведений не будет.

Особенности выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Когда вы получаете электронный листок нетрудоспособности он сразу становится виден ФСС и страхователю направляется информация об открытии в личный кабинет застрахованного лица. Также страхователю поступит информация о продлении, закрытии, аннулировании электронного листка нетрудоспособности для дальнейшего предоставления страхователем сведений ФСС, необходимых для назначения и выплаты пособия. Об этом сообщила начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Тамара Попельнюк.

Когда вы получаете электронный листок нетрудоспособности он сразу становится виден ФСС. Фото: Виталий Парубов

- Если застрахованное лицо работает удаленно, то можно продолжать работу во время больничного на дому. В таком случае, пособия начислены не будут. Для этого работодатель просто продолжает отмечать сотрудника в табеле учета рабочего времени, и в листке нетрудоспособности ставит галочку: «не начислять пособия». Если сотрудник не в состоянии работать на дому, учет рабочего времени не заполняется, и в таком случае страховые пособия будут начислены, - сообщила Тамара Попельнюк, то есть период оплаты регулируется работодателем.

Что касается выплат в связи с материнством - при наступлении страхового случая, пособие по беременности и родам будет оплачено сразу за 140 дней. Но если женщина продолжает работать, поступление сведений о застрахованном лице в ФСС возможно только после получения работодателем заявления о предоставлении отпуска по беременности. Соответственно, пособие по беременности и родам будет начислено со дня предстоящего отпуска.

Электронный листок нетрудоспособности

- Что касается пособий по рождению ребенка - процедура упрощается. Сведения мы будем получать прямо из ЗАГСа и уточнять информацию согласно этих сведений в органах социальной защиты населения, чтобы не отправлять людей лишний раз за справками, - поделилась Попельнюк.

Финансовое обеспечение предупредительных мер

Ежегодно предприятия пользуются своим правом получить финансовое обеспечение за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2021 году 417 из 426 поступивших заявлений было одобрено. Об этом рассказала начальник отдела страхования профессиональных рисков Юлия Белова.

- Также, после выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом, страхователь обращается в территориальные органы Фонда, с заявлением о возмещении произведенных расходов с представлением документов, подтверждающих произведенные расходы, но не позднее 15 декабря текущего года. Просим не затягивать страхователей с предоставлением всех необходимых документов, - подчеркнула начальник отдела страхования.

Действия страхователя

Представитель ФСС отметила, что на 20 ноября 27,5% средств от согласованной суммы уже возмещено.