Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 декабря: Выявлено еще 352 случая заболевания

Распространение инфекции замедлилось Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии проходят около 6 тысяч пациентов. Половина из них получает медицинскую помощь в условиях стационара. Инфекционный коечный фонд заполнен на 80%.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 122 тысячи 637 случаев COVID-19. Справились с болезнью 112 тысяч 362 человека. Умерли 3 тысячи 798 пациентов.

Данные Минздрава РК по COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 352 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 403 человека. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 4689 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 172 новых случая COVID-19. С выздоровлением выписаны 305 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 50 тысяч 321 человек. Выздоровели 45 тысяч 973 инфицированных, 1745 умерли.

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