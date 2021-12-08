Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 декабря 2021 8:10

Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 декабря: Выявлено еще 352 случая заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 8 декабря
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Распространение инфекции замедлилось

Распространение инфекции замедлилось

Фото: Архив "КП"

В Крыму лечение от коронавируса и пневмонии проходят около 6 тысяч пациентов. Половина из них получает медицинскую помощь в условиях стационара. Инфекционный коечный фонд заполнен на 80%.

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 122 тысячи 637 случаев COVID-19. Справились с болезнью 112 тысяч 362 человека. Умерли 3 тысячи 798 пациентов.

Данные Минздрава РК по COVID-19

Данные Минздрава РК по COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 352 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 403 человека. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 4689 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 172 новых случая COVID-19. С выздоровлением выписаны 305 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 50 тысяч 321 человек. Выздоровели 45 тысяч 973 инфицированных, 1745 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости