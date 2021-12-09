«Искусственная луна» в Крыму окончательно развалилась

Мачты "Искусственной луны" держали пятиметровый черный диск, покрытый радиопоглощающим материалом. Фото: Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского

Две мачты калибровочного диска радиотелескопа проекта «Искусственная Луна», установленные на одной из вершин Карадага в далеком 1964 году, не выдержали испытания временем и окончательно упали под натиском ураганного ветра.

Как сообщила главный специалист отдела экологического просвещения и научной информации Карадагской научной станции Лариса Знаменская, мачты были установлены на вершине Балалы-Кая Карадагского заповедника, где располагалась крымская «лунная станция». Ее научная работа заключалась в том, чтобы определить, какова же поверхность Луны - твердая или состоящая из космической пыли.

- Длительное время «Искусственная Луна» была не востребованным объектом и ее не щадили ни время, ни атмосферные явления. А в последние дни осени 2021 года остатки научного сооружения не выдержали ураганного ветра и на одну достопримечательность на Карадаге стало меньше,- написала Знаменская в соцсетях.

Лунная станция участвовала в изучении космоса. Фото: Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского

Лунная станция была одним из ярких советских проектов, посвященных исследованиям радиоизлучения естественного спутника Земли. Проект был разработан в начале 60х годов, во времена «лунной гонки» между СССР и США. Установка «Искусственная Луна» представляла собой чёрный диск диаметром 5 метров из материала, хорошо поглощающего радиоволны, помещенный на металлические мачты. Неподалеку, на расстоянии 500 метров, был установлен радиотелескоп.

Наводя антенну на настоящую и «искусственную» луну, ученые записывали и анализировали оба сигнала. Полученные данные позволили определить, что верхний слой Луны - сплошное твердое и пористое вещество, напоминающее пемзу, но другое по химическому составу. Это открытие в СССР использовали для строительства луноходов и космических аппаратов. В феврале 1966 года автоматическая лунная станция «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку на поверхности спутника и добыла образцы лунного грунта, которые подтвердили исследования ученых.

После развала СССР «Искусственная Луна» на Карадаге была заброшена и стала постепенно разрушаться. Все оборудование из нее было вывезено еще в 90-х, диск упал, деревянные части развалились, остались лишь металлические конструкции. Периодически сюда добираются отважные туристы, рискующие в любой момент свернуть себе шею.

- Энтузиасты за то, чтобы восстановить мачты. Это ведь достопримечательность и история не только для Карадага, но и для всего Крыма. Это часть истории освоения космоса,- отметила в беседе с КП Знаменская.

Планы по восстановлению упавших мачт в Крыму пока не озвучивают.

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