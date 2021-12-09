Легален ли ломбард: Крымчане могут это проверить самостоятельно

Настоящий ломбард должен быть внесен в соответствующий реестр на сайте Банка России Фото: Архив "КП"

В Крыму в последнее время чаще стали появляться так называемые комиссионные магазины, которые предлагают займы под залог движимого имущества, например, техники или драгоценностей. Такие компании нередко именуют себя ломбардами, хотя никакого отношения к ним не имеют, и по сути являются «черными» кредиторами. На территории республики обнаружены 6 подобных финансовых организаций.

Как «комиссионки» маскируются под ломбард

Зачем «комиссионки» маскируются под ломбард и почему их деятельность нелегальна? Во-первых, именуя себя ломбардом, нелегальные комиссионные магазины вводят в заблуждение потребителя. Человек заключает с ними договор, находясь в полной уверенности, что сотрудничает с настоящим ломбардом, и не подозревает о существующих рисках.

Во-вторых, деятельность ломбардов четко регламентирована, в отличие от нелегальных «комиссионок». Настоящий ломбард должен быть внесен в соответствующий реестр на сайте Банка России, который контролирует такие финансовые организации. В случае нарушения прав потребителя человек может пожаловаться на конкретный ломбард регулятору. В-третьих, настоящие ломбарды страхуют все имущество клиентов за свой счет и в случае проблемы покрывают ущерб. К тому же легальный ломбард имеет право продать вещь, оставленную клиентом в качестве залога, только через месяц после окончания срока действия договора. Для ломбардов существует также запрет на увеличение процентной ставки по займу, предусмотренной договором.

Если же клиент имеет дело с недобросовестным комиссионным магазином, который называет себя ломбардом, и возникнет какая-то финансовая проблема, решать ее придется только через полицию и суд. В таких компаниях залог клиентов никем не застрахован. Более того, нелегальные «комиссионки» могут сразу же продать ценную вещь, оставленную в качестве залога. Проценты и комиссии у незаконных кредиторов могут достигать любых сумм - их никто не контролирует.

Один из последних примеров подобной недобросовестной деятельности - комиссионный магазин «Выручайка», который открылся в одном из торговых центров Керчи. На самом деле это тот же комиссионный магазин «Удача», офисы которого ранее были выявлены по нескольким адресам в Симферополе и один – в Евпатории. Свою деятельность эти магазины ведут от имени нескольких индивидуальных предпринимателей. Информация о новом открытом офисе уже направлена в Прокуратуру Республики Крым.

- По сути, такие компании осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это разрешения. Поэтому сохранность любой вещи на такой площадке никто не гарантирует – ее легко могут выставить на продажу, не уведомив об этом клиента. Банк России регулярно отслеживает деятельность таких нелегальных кредиторов и направляет информацию в правоохранительные органы. Я обращаю внимание крымчан на то, сотрудничество с такой организацией рискованно: клиент не только может получить неограниченные штрафные проценты, но и потерять залог, - поясняет управляющий Отделением по Республике Крым Банка России Ирина Яблучанская.

Проверь своего кредитора

Чтобы обезопасить себя, перед заключением договора с ломбардом стоит проверить учредительные документы и свидетельство о регистрации юридического лица. В наименовании организации обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Основной вид деятельности компании должен быть обозначен как «предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества и (или) хранение вещей». Также ломбард может оказывать консультационные и информационные услуги и услуги по хранению вещей. Следует найти ломбард и в реестре Банка России.

Если есть сомнения в той или иной организации, можно проверить ее также в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», он обновляется ежедневно.

- Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности, чтобы проинформировать граждан и предостеречь их от обмана и потери средств. Перед тем, как взять деньги взаймы или во что-то вложиться, стоит сначала детально изучить информацию о финансовой организации, с которой предстоит заключить договор, - отмечает Ирина Яблучанская.

Куда обращаться жертвам финансового мошенничества

Если человек все-таки стал жертвой нелегальных финансовых схем, можно обратится в Интернет-приемную Банка России и в правоохранительные органы. Следует приложить документы, которые подтверждают перевод или передачу денег мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер, скриншоты переписки и другие доказательства.

Регулятор не выплачивает компенсации пострадавшим потребителям, но рассматривает все жалобы, проводит расследование и передает информацию в правоохранительные органы, что ускоряет процесс поиска мошенников.

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