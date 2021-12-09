Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 декабря: Выявлено еще 338 случаев заболевания

С начала пандемии в республике выявили 122 975 положительных на Covid-19 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Меньше 3% привитых крымчан заразились коронавирусом после проведения вакцинации, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

По последним данным, полностью вакцинировано от коронавируса 746 024 человека, от гриппа - 428 336.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за сутки выявили 338 человек с коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

С начала пандемии выявили 122 975 положительных на Covid-19.

За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 4 597 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 409 человек, выздоровевших за весь период – 112 771.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 9 декабря в Севастополе зафиксировали 170 новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства города. При этом 266 человек было выписано после выздоровления.

Скончались девять зараженных в возрасте от 64 до 87 лет.

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