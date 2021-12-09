За месяц крупнейший крымский банк выдал льготные кредиты на 500 миллионов рублей

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В Крыму продолжает действовать программа льготного кредитования для предпринимателей, которые пострадали в период пандемии коронавируса. Такая программа была возобновлена в ноябре текущего года, напомнили в крупнейшем крымском банке РНКБ. С этого времени по текущий момент было заключено 360 договоров с бизнесменами на сумму больше 840 миллионов рублей.

В рамках экспресс-кредитования малого бизнеса было заключено больше 300 договоров на сумму больше 500 миллионов рублей.

В банке отметили, что чаще других льготный кредит оформляли предприниматели из Симферополя, Севастополя, Ялты и Краснодарского края. По большей части это были бизнесмены из сфер гостиничного бизнеса, стоматологии, а также сферы предоставления продуктов и напитков.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Для поддержки бизнесменов, пострадавших во время пандемии коронавируса, в Правительстве РФ вышло постановление от 27.02.2021г. № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности».

По условиям госпрограммы, заемщикам доступен кредит по льготной ставке 3%. Оформить займ с низким процентом годовых можно с 1 ноября до 30 декабря текущего года. Срок кредита - 18 месяцев. При этом первые шесть месяцев заемщик не вносит платежи по телу кредита и процентам. Погашение осуществляется равными частями с 7 по 18 месяцы.

Стать участниками госпрограммы могут заемщики, осуществляющие деятельность в одной из определенных вышеуказанным постановлением отраслей деятельности, а также те, кто ранее заключил кредитный договор в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2020г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

Также рассчитывать на льготный кредит могут представители предприятий, созданные и включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯКУ НА КРЕДИТ

В банке напомнили, что возможность подать заявку на льготный кредит есть до 30 декабря текущего года. Это можно сделать онлайн без визита в офис. Ознакомиться с условиями госпрограммы подробнее можно на официальном сайте РНКБ.