«Комплекс «Прибрежный»: каким будет курортный проект будущего

«Прибрежный» - это 300 тыс. квадратных метров недвижимости жилого и рекреационного назначения. Фото: «Прибрежный»

Крым сегодня - благоприятная площадка для реализации новых проектов и самых смелых идей. Уникальный климат, удобное расположение и ежегодный интерес туристов - все это способствует появлению новых инициатив, направленных на повышение уровня жизни крымчан и комфорта отдыхающих. Один из приоритетных проектов, реализуемых на территории Республики Крым – строительство многофункциональной комплексной жилищно-рекреационной застройки «Комплекс «Прибрежный» на территории Сакского района и города Саки. «Комсомолке» удалось пообщаться с застройщиком и выяснить, каким будет комплекс будущего.

Эксклюзивная концепция жизни

- Мы действительно приступаем к реализации масштабного для Крыма проекта. Общая площадь зданий и сооружений, которые нам предстоит возвести на территории Сакского района и города Саки в рамках данного проекта составит более 300 тыс. квадратных метров различной недвижимости как жилого, так и рекреационного назначения, - поделился планами Генеральный директор ООО «СЗ «Прибрежное» Павел Аношенко.

Он сообщил, что объем инвестиций за 10 лет составит порядка 29,5 млрд рублей. Кроме того, по итогам реализации проекта будет создано 517 рабочих мест, уплачено порядка 8 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

«Прибрежный» - эксклюзивная концепция жизни. Фото: «Прибрежный»

Известно, что мероприятия по реализации инвестиционного проекта предполагают размещение нового жилищного фонда посредством строительства многоквартирных жилых домов, в том числе, для категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

- 10% от общей площади построенного нами жилья будет направлено на реализацию государственных программ в части переселения граждан из аварийного жилья. 5% от общей площади построенного нами жилья будет передано безвозмездно в муниципальную собственность, - заверил Аношенко.

Интересно и то, что проект предусматривает строительство новых современных средств размещения туристов и объектов рекреационного назначения с полным спектром современной курортной инфраструктуры. Кроме того, планируется формирование объектов комфортной городской среды, а также участие в создании дополнительных современных объектов образования.

- И, конечно же, сам проект интересен по многим другим позициям. Это, по сути, комплексное освоение территории с перспективной и в чем-то даже эксклюзивной концепцией жизни, - признался гендиректор.

Акцент на технологии

Исходя из расположения многофункционального курортного комплекса «Прибрежный» – в 500 м от берега моря – он, по сути, является номерным фондом для размещения гостей полуострова.

- Это будет комплекс нового поколения с учетом соблюдения основных принципов индустрии гостеприимства. Ввиду того, что наш проект предполагает строительство большого перечня курортной инфраструктуры, согласно градостроительных расчетов, в комплексе смогут разместиться около 11 000 человек, - поделился фактами застройщик.

«Прибрежный» - акцент на технологии. Фото: «Прибрежный»

Гендиректор подчеркнул, что немаловажным фактором является акцент на технологии.

- При строительстве комплекса мы нацелены задействовать такие технологии, которые в последующем позволяют экономить на эксплуатации комплекса, но не понижают при этом уровня комфорта пребывания, - заметил Аношенко.

Безусловно, важным является и тот факт, что во время строительства будут задействованы более 500 человек, а это - новые рабочие места.

Всероссийская бальнеологическая здравница

При разработке концепции строительства комплекса «Прибрежный» были заложены принципы и технологии, которые актуальны не только сегодня, но и будут современными в перспективе.

- Мы всегда ответственно подходим к работе. Но в данных условиях уровень ответственности возрастает. И мы это осознаем. Ведь наш проект представляет собой комплексное освоение территории в зоне, обладающей большим курортным потенциалом, - заверил гендиректор компании-застройщика. - Думаю, архитектурный облик, который мы планируем создать, станет визитной карточкой города Саки и Сакского района, являющихся привлекательными курортами, в которых заложено многое для того, чтобы впоследствии развиваться как всероссийская бальнеологическая здравница.

«Прибрежный» - всероссийская бальнеологическая здравница. Фото: «Прибрежный»

Удалось узнать, что объемно-планировочная структура застройки будет формировать тенистые уютные улицы, вытянутые по направлению к морю. Пешеходные зоны будут иметь решения с фрагментарным расширением и возможностью становиться общественным пространством, которое насыщено повседневными функциями. На макете видно, что сочетание разных типов фасадов и переменная этажность корпусов позволят создать уникальный вид каждой улицы.

Сроки реализации

В интервью КП-Крым застройщик сообщил, что срок реализации инвестиционного проекта для строительства комплекса «Прибрежный» составит около 9 лет.

- На сегодняшний день мы заключили договора аренды земельных участков, разработали проекты планировки территории, мастер-планы комплексной застройки, провели проектно-изыскательские работы и получили разрешение на строительство «Сервисного-апарт отеля «Ола-апарт» - это первый этап реализации курортного комплекса, - поделился Павел Аношенко

«Прибрежный» - комплекс нового поколения. Фото: «Прибрежный»

Он уточнил, что плановый срок получения разрешения на строительство на первую очередь жилых комплексов установлен до конца текущего года.

- Мы рады, что у нас появилась возможность воплотить нечто, как нам кажется, грандиозное и важное для развития города Саки и Сакского района, чей потенциал действительного огромен. Очень надеюсь, что реализация нашего проекта послужит своего рода стимулом для этого нового преображения, - в заключении добавил гендиректор.