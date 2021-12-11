Как сэкономить при подготовке к Новому году: пять практических советов

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Новый год - не только веселый праздник, но и затратный. Покупка подарков и угощений на праздничный стол, билетов на представления и красивых нарядов может «съесть» львиную долю семейного бюджета. Чтобы подготовиться к празднику и грамотно сэкономить, «Комсомолка» подготовила несколько полезных лайфхаков.

РАСПРЕДЕЛИТЕ БЮДЖЕТ И ЗАПИСЫВАЙТЕ ТРАТЫ

Наверное, вы знаете основное правило при подготовке к Новому году - чем ближе праздник, тем выше цены. Так что, больше всего вы потратитесь при покупке подарков после 20-го числа. Сейчас самое время распределить, сколько средств вы готовы потратить украшение елки, закупку продуктов к новогоднему столу и покупку подарков. После этого пройдитесь по магазинам, посмотрите, что можно купить уже сейчас. Это, например, специи, билеты на новогодние спектакли и концерты. Каждую трату лучше записывать или контролировать расходы в мобильном приложении банка, чтобы ненароком не выйти за рамки запланированного бюджета.

ПОЛУЧАЙТЕ БОНУСЫ ОТ БАНКА

Большинство крымчан уже не снимают деньги с карты после получения зарплаты, ведь это очень удобно. В одно касание можно расплатиться за товары в супермаркете, оплатить проезд в общественном транспорте, не ожидая сдачи. Кроме того, банки часто запускают акции или предлагают клиентам участие в программах лояльности. Таким образом, если вы совершаете покупки картой, можете получить на счет бонусы-рубли, которые потом можно тратить.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОМОКОДЫ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

При подготовке к празднику зайдите на сайты крупных интернет-магазинов или маркетплейсов. Часто бывает так, что там можно найти товар по более доступной цене, чем в городских супермаркетах или бутиках. Делать покупки онлайн быстрее и зачастую выгоднее. В крупных интернет-магазинах можно использовать промокоды или купоны, чтобы снизить цену покупки. А еще очень удобно следить за акциями. Главное - помнить о безопасности. К сожалению, есть много сайтов, где орудуют мошенники. Поэтому прежде чем ввести данные карты и оплатить покупку, нужно убедиться в надежности магазина, прочитать отзывы.

РАСПЛАЧИВАЙТЕСЬ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ

Перед Новым годом банки часто устраивают выгодные для клиентов акции. Так, например, крупнейший крымский банк дарит владельцам кредитных карт денежные призы. Разыгрывается десять призов по 100 тысяч рублей каждый. Чтобы принять участие в акции, нужно до 26 декабря оплатить кредиткой покупки на сумму от пяти тысяч рублей. Победителя выберут с помощью генератора случайных чисел.

УПАКОВЫВАЙТЕ ПОДАРКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

На оформление подарков можно потратить много денег. Если самостоятельно проявить фантазию, вы сможете сэкономить. Как вариант, используйте подручные материалы. Например, старые журналы. Есть и еще один лайфхак - упаковать подарок в другой подарок. Если дарите книгу с рецептами, ее можно завернуть в яркое кухонное полотенце.