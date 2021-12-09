Прогноз погоды в Крыму на Новый год 2022: снега можно не ждать

Весь день 31 декабря будет облачно, а температура не поднимется выше нуля. Фото: Архив "КП"

Уже несколько лет под Новый год крымчане даже и не мечтают о настоящей зимней сказке. Снег на полуострове выпадает только под конец января. И то, если повезет. В этом году синоптики обещают, что 31 декабря 2021 года в Крыму будет относительно прохладная погода, но снега можно не ждать.

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Как сообщают в местном гидрометцентре, в декабре будет относительно солнечная, но морозная погода.

В начале декабря жители Крыма почувствовали резкое изменение температуры, но сильных заморозков пока не было. Среднемесячная температура в первый месяц зимы составит 3 градуса тепла, а в ночь с 31 декабря на 1 января опустится до -2.

Весь день 31 декабря будет облачно, а температура не поднимется выше нуля.

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