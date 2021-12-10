Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 декабря: Плюс 321 заболевший

Более 300 пациентов ковидных госпиталей в Крыму находятся в тяжелом состоянии. Фото: Архив КП.

Коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму, по данным Минздрава республики, занят на 80%. Если месяц назад ковидными больными было занято 5 365 коек, то сегодня – 3 319. Это дало возможность перевести отдельные структурные подразделения больниц в прежний формат работы, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Константин Скорупский. В то же время из продолжающих лечение от коронавируса пациентов 306 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму коронавирусом заболел 321 человек, 24 человека скончались. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Таким образом всего с начала пандемии Covid-19 на полуострове заразились 123 296 человек.

Лаборатории республики обследовали на коронавирусную инфекцию еще 5 978 человек. Выписаны с выздоровлением после перенесенного ковида 398 человек, выздоровевших за весь период – 113 169.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 10 декабря в Севастополе зарегистрированы 169 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. 291 человек выписан с выздоровлением.

При этом еще 8 человек скончались. Это люди в возрасте от 59 до 89 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 660 человек. Выздоровели 46 530 человек, 1 762 умерли.

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