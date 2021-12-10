Когда в Крыму начнут проектировать ветку для первого аэроэкспресса

Международный аэропорт Симферополь. Фото: Архив КП,

Ветку для запуска аэроэкспресса к аэропорту Симферополь начнут проектировать в 2022 году, сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Само строительство, по его словам, запланировано на 2024-2025 годы.

- Пока идет только предпроектная проработка. Проектирование ветки начнется в следующем году. Строить, я думаю, что это будет 2024-2025 год. Потому что еще нет проекта планировки, сложное пересечение. Надо проект планировки подготовить, чтобы понять маршрут трассы и какие сложности там возникают, - сказал Назаров.

Запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова и в Севастополь, власти Крыма предложили в 2019 году. Предполагается, что железнодорожная станция будет расположена возле нового терминала аэропорта.

Аэропорт и существующую линию КЖД свяжет новый участок магистрали, протяженность которого составит 11 километров. Сейчас из аэропорта можно уехать только на автобусах и такси.

Планируется, что поезда из аэропорта будут доставлять пассажиров до железнодорожного вокзала в Симферополе, а также на ЮБК, в Севастополь и Евпаторию. Предварительно строительство железной дороги оценивалось в 4,5 миллиарда рублей. Проект включен в Федеральную целевую программу.

Международный аэропорт Симферополь с 2014 года из-за санкций обслуживает только рейсы внутри страны. В 2020 году он стал лидером рейтинга самых красивых аэропортов России, опередив по итогам голосования пассажиров московский аэропорт Шереметьево.

В этом году крымская воздушная гавань работает в условиях рекордного пассажиропотока, ежемесячный трафик стабильно превышает 1 миллион человек.

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