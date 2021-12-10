Крымские ученые участвуют в разработке технологии приготовления супов и мармелада из медуз

Этим летом на берег Азовского моря в Крыму вбросило тысячи медуз. Фото: Архив КП,

Технологии приготовления супов, салатов, крекеров и мармелада из медуз разрабатывают ученые Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Промышленное освоение медуз, по словам специалистов, стало актуальным из-за продолжающегося осолонения Азовского моря, что привело к резкому росту численности желетелых. Объектом исследований стала медуза корнерот.

Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Как отмечают в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО», биомасса медуз в летне-осенний период в Азовском море составляет не менее 4,5 миллионов тонн и имеет тенденцию к росту. Регулировать их численность можно, используя медуз в качестве сырьевой базы, хотя это и не является традиционным промыслом для России.

Учитывая опыт азиатских стран, ученые изучили химический состав медуз, их размер, массу, микробиологические показатели и способы сохранения в охлажденном виде. Оказалось, что в медузах содержится большое количество ценных для человеческого организма веществ.

Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

- Белки медуз включают необходимые человеку аминокислоты, в том числе полный набор незаменимых для его жизнедеятельности. Кроме того, в медузах есть макро- и микроэлементы, такие как железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и другие, также нужные человеку. В медузах имеются биологически активные вещества – гликозамингликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты, гепарансульфат), к структурным белкам медуз относятся коллаген и эластин, - сообщили в научном институте.

Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Ученые уже начали работы по получению соленых, термически обработанных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы.

- Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад, – отметила кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник сектора технологий переработки водных биоресурсов отдела «Керченский» Азово-Черноморского филиала ВНИРО Светлана Чернявская.

Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

Кроме работы над созданием рецептов блюд из медуз, ученые разрабатывают рекомендации по организации промысла желетелых.

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