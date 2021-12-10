В Крыму продлили режим самоизоляции для непривитых пенсионеров

Непривитым пенсионерам продлили режим самоизоляции. Фото: Архив КП.

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции для непривиых пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности. Не вакцинированным пенсионерам разрешено покидать дома для похода в магазин, на прививку или чтобы выбросить мусор.

- С 15 декабря и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19, QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании, не покидать места проживания за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, - говорится в документе.

Кроме того, для этой же категории граждан с 15 декабря будет по-прежнему отменен льготный проезд в общественном транспорте.

Изменения в указе коснулись и въезда иностранных граждан на территорию Крыма. Теперь они должны иметь при себе документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за два дня до пересечения границы в пункте пропуска. Документ должен быть на русском или английском языках. Допускается также официальный язык государства, где находится организация, делавшая тестирование, однако документ должен быть заверен консульским должностным лицом РФ.

Кроме того при наличии сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании от пересекающих границу в пункте пропуска потребуется пройти дополнительное тестирование на коронавирус. Решение об этом принимает специалист санитарно-карантинного пункта.

Также в новой редакции указа главы республики отмечено требование к гражданам старше 18 лет предъявлять сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции и QR-коды для допуска на массовые мероприятия.

Ранее власти Крыма разрешили заведениям общепита ночную работу с 1 декабря при условии 10%-ной вакцинации сотрудников. Также была увеличена наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. В республике продолжают действовать требования по предъявлению QR-кодов и ПЦР-тестов при заселении в отели и санатории, посещении баров и кафе, а также крупных торговых центров.

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