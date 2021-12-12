Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 декабря: выявили меньше 300 зараженных

С начала пандемии выявили 123 891 подтвержденный случай Covid-19 Фото: Архив "КП"

Прирост заболевших коронавирусом в Крыму постепенно снижается. Однако отменять ковидные ограничения в республике не торопятся. Для непривитых пенсионеров сохраняется необходимость соблюдать режим самоизоляции. Тем, кто прошел иммунизацию, возобновили льготный проезд в общественном транспорте.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

За сутки коронавирус в Крыму подтвердили у 287 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Так, с начала пандемии выявили 123 891 подтвержденный случай Covid-19. За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 119 человек. Выздоровели и были выписаны после перенесенного коронавируса за 11 декабря 389 человек.

Скончались от коронавируса за сутки 24 человека, за весь период с начала пандемии – 3 894 заболевших.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 12 декабря в Севастополе зафиксировали 159 зараженных коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города. 393 человека выписали после выздоровления. Скончались за сутки шесть человек в возрасте от 57 до 84 лет.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 50 984 человека.

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