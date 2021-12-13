Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 декабря: плюс 252 заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 124 143 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки выявили 252 случая новой коронавирусной инфекции,

Всего с начала пандемии было выявлено 124 143 положительных на Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 109 человек, - добавили в пресс-службе.

За сутки от коронавируса выздоровели 247 человек, а за весь период - 114 200.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за истекшие сутки зарегистрировали 157 новых случаев COVID-19. 292 человека были выписаны после выздоровления.

- Умерли 4 человека в возрасте от 50 до 84 лет, - добавили в пресс-службе правительства города.

Так, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 51 141 человек. В настоящий момент выздоровели 47 476 человек, 1 778 умерли.

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