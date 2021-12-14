В Крыму за 15 миллионов пытались продать буфет из имения Романовых

Буфет с изящной резьбой 19 века был выставлен за 15 330 000 рублей. Фото: avito.ru

В Ялте на одном из популярных интернет-сервисов на продажу выставили старинный буфет, который как утверждает владелица, стоял в имении Романовых на ЮБК и достался ей от бабушки. Раритет середины XIX века с круглым металлическим клеймом и надписью на латинице продавец оценила в 15 миллионов рублей, предупредив, что с 27 декабря цена вырастет на 270 тысяч рублей.

- На обратной стороне буфета написано простым карандашом «Романов». Был куплен в 1961 году бабушкой у дипломата-пенсионера и достался по наследству от бабушки. Замки вставлены английского производства. Комод середины 19 века. В 1977 году в домике Чехова в Ялте проводилась реставрация буфета специалистами из Москвы, они сказали, что буфет из ореха. Папа приглашал специалистов из Ливадийского дворца, они сказали, что по всей видимости этот предмет из имения Романовых, - рассказала продавец.

По словам музейных сотрудников, такие буфеты часто встречались в купеческих домах. Фото: avito.ru

Как рассказала КП главный хранитель музейных предметов, заведующий научно-фондового отдела Ливадийского дворца Ирина Фоменко, буфет, судя по фотографиям, действительно относится ко второй половине XIX века, и, возможно, стоял в одном из домов имения Романовых, однако не имеет отношения к царскому дворцу ни по стилю, ни по опознавательным знакам.

- Вопрос в задачнике: зачем царю буфет? Он туда тарелки ставит или бутылки? У них в комнатах такие предметы не стояли. Это скорее купеческий предмет из столовой для большой семьи. Тут, конечно, была столовая со встроенным буфетом, но он и по стилю не подходит, и наклейка совсем не Ливадийская, - отмечает Ирина Фоменко. - Из имения, может быть. Там были дома служащих, дом управляющих, дом садовника. Возможно, он оттуда. На территории Ливадии было более 70 различных зданий. И в каждом здании была мебель разного уровня. Может, он и стоял у садовника.

Металлическая метка на дверце буфета на латинице и практически не читается. Фото: avito.ru

Неоднократно в Ливадии, по словам главного хранителя музейных предметов, происходили большие распродажи имущества. Впервые мебель и предметы интерьера распродавали при большевиках, затем в период санатория. Часть списывали, часть раздавали сотрудникам и продавали местным жителям. Тогда царский интерьер считался буржуазным и несовременным, требующим обновления.

- Много интересных и ценных предметов, за которыми мы охотились и хотели бы их заполучить. Такие предметы имеют особую наклейку, которую мы хорошо знаем. Но мы знаем ситуации, когда их подделывают, чтобы придать вещи большую стоимость. Есть и другие опознавательные знаки – это может быть номер, написанный краской, или металлическая бирка. А может быть фотография, по которой мы можем определить эту вещь. Но, возможно, мы ее никогда и не видели. Дворец же был не один, а несколько, старые дворцы, потом новый дворец, Свитский дворец, дворец барона Фредерикса, был даже мебельный склад, где это все хранилось. Его распродали, разорили, - рассказывает Ирина Фоменко.

Чтобы узнать истинную ценность предмета, должна быть проведена его экспертиза. Экспертный совет, принимая решение о стоимости, должен опираться на аналогичные предметы старины. Однако сейчас на аукционах, по словам сотрудника музея, ценится более изысканная отделка мебельных фасадов и другой стиль, другая эпоха.

Позже продавец изменила цену, отметив, что написала лишний "нолик". Фото: avito.ru

Цену, указанную за буфет, Ирина Фоменко считает не соответствующей и шокирующей. Правда, продавец ее уже изменила. Женщина написала, что случайно добавила лишний «нолик», и на самом деле за раритет просит 1,5 миллиона.

Зато реставраторы, к которым обратилась КП за консультацией, заявили, что раз предмет мебели выставили за 15 миллионов, значит он того стоит. Говорить о том, как происходит процесс восстановления старинной мебели и дорого ли это обходится, мастера не стали. В интернете между тем полно объявлений о продаже подобных раритетов и цена на них варьируется от нескольких тысяч и практически до бесконечности в зависимости от состояния товара.

В Феодосии буфет 19 века в стиле Генриха II продают за 90 тысяч рублей, а в Севастополе раритетный диван после реставрации за 500 тысяч. Фото:avito.ru

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