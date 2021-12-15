Керчь осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях

Керчанам пообещали подвоз воды. Фото: Архив КП,

Практически вся Керчь с населением почти 150 тысяч человек осталась без воды из-за аварии на очистных сооружениях. Как сообщили КП-Крым на предприятии «Вода Крыма», из строя вышла запорная арматура диаметром 1000 мм. В связи с чем жителям города отключили централизованное водоснабжение.

- У нас внештатная ситуация на очистных. Работы ведутся, - сообщили в диспетчерской керченского филиала ГУП «Вода Крыма».

Как отметили на предприятии, ремонтные работы планируется завершить в течение дня.

Кроме аварии на очистных, серьезный порыв произошел на водоводе в микрорайоне Буденного, жители которого остаются без воды со вчерашнего вечера. Работы по ликвидации аварии здесь ведутся с ночи.

Жителям Керчи организовали подвоз воды. Водовозки, как сообщили в ресурсоснабжающей организации, курсируют по городу с самого утра.

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