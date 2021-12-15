Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 декабря 2021 8:51

Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 декабря: Выявлено еще 215 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 15 декабря
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Крыму продолжает действовать масочный режим и QR-коды

В Крыму продолжает действовать масочный режим и QR-коды

Фото: Архив "КП"

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 124 тысячи 577 случаев COVID-19. Справились с болезнью 114 тысяч 812 человек. Умерли 3 тысячи 966 пациентов.

Данные по заболеваемости COVID-19

Данные по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 215 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 305 человек. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 2831 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 159 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 51 тысяча 433 человек. Выздоровели 47 тысяч 784 инфицированных, 1790 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Крыму 2021: последние новости