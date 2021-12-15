Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 декабря: Выявлено еще 215 случаев заболевания

В Крыму продолжает действовать масочный режим и QR-коды Фото: Архив "КП"

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 124 тысячи 577 случаев COVID-19. Справились с болезнью 114 тысяч 812 человек. Умерли 3 тысячи 966 пациентов.

Данные по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 215 случаев новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 305 человек. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 2831 пробы на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 137 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 159 пациентов, умерли 6.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 51 тысяча 433 человек. Выздоровели 47 тысяч 784 инфицированных, 1790 умерли.

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