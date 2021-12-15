Какие уроки вынесли крымские дорожники из прошлой зимы

Компания усилилась новой техникой

Напомним, что содержанием транспортного перехода через Керченский пролив и трассы федерального значения А-291 «Таврида», которая находится в ведении ФКУ УПРДОР «Тамань», уже около года занимается ООО «ЕТС КРЫМ». О том, как изменилась работа компании за это время, рассказывает ее генеральный директор Вячеслав Тесля.

Генеральный директор ООО «ЕТС Крым» Вячеслав Тесля

Техничный подход

Вячеслав Тесля отмечает, что компания сделала серьезные выводы после прошлой зимы. Наверное, читатели, особенно автомобилисты, хорошо помнят, как развивалась ситуация. Когда в феврале на полуостров обрушился аномальный снегопад, движение по трассе «Таврида» было фактически парализовано. Со снежным коллапсом боролись не только дорожники, но и МЧС вместе с военными и Росгвардией - настолько тяжелым было положение.

Конечно, в итоге стихия была побеждена, но - невероятным трудом. В этом году уборка будет организована по-другому.

Во-первых, ООО «ЕТС КРЫМ» серьезно расширило парк техники. Если прошлой зимой в арсенале предприятия была 21 комбинированная дорожная машина (КДМ), то сейчас их уже 33. Если раньше погрузчиков было 2, то теперь их 6. Кроме того, компания приобрела новые тракторы, грузовой эвакуатор, грейдер.

- Грузовой эвакуатор может сдвинуть с места и потащить любую фуру весом до 40 тонн. Даже если она завалилась на бок, - говорит Вячеслав Тесля.

Но это еще не все. Как отмечает генеральный директор компании, руководство ООО «ЕТС КРЫМ» в принципе пересмотрело подход к зимнему содержанию «Тавриды». Так, предприятие перестроило работу своих подразделений и полностью переформатировало звенья обслуживания. Их усилили тракторы с навесным оборудованием. При этом в каждом звене есть четырехосная КДМ с боковым отвалом.

Кроме того, была проведена серьезная работа с персоналом компании, в частности с инженерно-техническими работниками, водителями, операторами. Можно утверждать, что каждый специалист ООО «ЕТС КРЫМ» прошел подготовку и знает, что делать в той или иной ситуации (руководство компании проработало разные варианты развития событий этой зимой).

«Таврида» - трасса с особенностями

Вдумчивый подход

Напомним и о том, что «Таврида» - трасса с особенностями. Речь про так называемые переметы, когда сильный ветер буквально сметает снег на дорогу. А происходит это в тех местах, где трасса не защищена ни искусственными сооружениями, ни лесом.

По словам Вячеслава Тесля, на протяжении всей «Тавриды» есть 15 снегозаносимых участков (это удалось выяснить после анализа рельефа местности). Их общая протяженность - 111 километров. Вот самые длинные из них: км 11 - км 41 (30 км), км 129 - км 150 (21 км), км 66 - км 78 (12 км).

- На эти участки в качестве усиления будут выставлены дополнительные единицы техники, - объясняет генеральный директор компании. - В усиление добавляются фронтальный погрузчик с роторной установкой Arcticmachine-2500 (уникальная техника, которая на полуострове есть только у ООО «ЕТС КРЫМ». - Ред.), МТЗ с роторным снегоочистителем, МТЗ с отвалами, дополнительные КДМ, грейдер.

Кроме того, предприятие увеличило количество своих баз. Прошлой зимой их было 3, сейчас 6. Еще база, седьмая, является запасной.

- Все базы находятся на минимальном удалении от автодороги «Таврида», - добавляет Вячеслав Тесля.

Также предприятие наладило сотрудничество с местными властями. Конечно, с администрациями населенных пунктов или МЧС компания взаимодействовала и раньше, но сейчас это взаимодействие стало еще более тесным, отмечает генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ». Так, например, на случай возникновения ЧС совместно с ГИБДД районов и начальниками участков проработаны маршруты объезда участков «Тавриды» по имеющимся дорогам в населенных пунктах.

Результативный подход

Отметим, что в настоящий момент ООО «ЕТС КРЫМ» формально занимается летним содержанием дороги. Специалисты предприятия моют столбики, докашивают траву, ровняют обочины, приводят в порядок автобусные остановки, занимаются стоянками для отдыха. В общем, делают все, чтобы трасса была ухоженной.

Однако первое испытание снегом, первый зимний экзамен коллектив ООО «ЕТС КРЫМ» в новом «сезоне» уже выдержал. Первый снег в Крыму выпал как по расписанию - в первый день зимы, 1 декабря. И проведенная работа по усилению сразу принесла результат. Заснеженные участки были расчищены максимально оперативно.

- Да, в это время мы вывели на дорогу 90% своей техники, наши ребята сработали на «отлично», - констатирует Вячеслав Тесля. - Перед снегопадом мы провели превентивную работу на потенциально опасных участках, обработали пескосоляной смесью с 30-процентным увлажнением все спуски и подъемы, в том числе на искусственных сооружениях.

Первые более или менее серьезные заморозки ожидаются в Крыму как раз на этой неделе. Смогут ли дорожники не допустить повторения ситуации, которая сложилась на «Тавриде» прошлой зимой?

- Безусловно, ответ на этот вопрос мы получим только со временем. Но одно я могу сказать точно: мы выложились на 300 процентов, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов от зимы, - резюмирует генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ» Вячеслав Тесля.

На заметку

В октябре 2021 года представители Федерального дорожного агентства посетили площадку ООО «ЕТС КРЫМ». Им доложили, что к старту зимнего сезона подготовлены шесть баз складирования противогололедных материалов, заготовлено 4500 тонн технической соли, 10 000 тонн 30-процентной пескосоляной смеси и 1 тонна жидких противогололедных материалов. Кроме того, подготовлено 93 единицы техники, среди которых КДМ, грейдеры, погрузчики, легковые и грузовые эвакуаторы, а также автомобили аварийного комиссара.

А в это время

Погода преподнесла сюрпризы жителям и гостям полуострова не только зимой. Так, минувшим летом в Крыму случился «библейский потоп» - так целый ряд СМИ охарактеризовал рекордные за всю историю метеонаблюдений ливни в июне 2021 года.

«Тавриду» затапливало, но дорожникам под контролем ФКУ УПРДОР «Тамань» удалось сделать так, чтобы движение не останавливалось. Бригады ООО «ЕТС КРЫМ» не только смогли в короткие сроки ликвидировать последствия непогоды, но и лично помогали выбраться из воды автомобилистам, оказавшимся в зоне подтопления.

За это сотрудники ООО «ЕТС КРЫМ» получили памятные награды от главы Республики Крым Сергея Аксенова. Церемония по их вручению состоялась в начале декабря.