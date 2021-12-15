«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Клиника года 2021»

Ежегодный конкурс «Клиника года» от «Комсомолки» стал одним из самых долгожданных событий

Сложно переоценить труд работников здравоохранения в современных реалиях. Во всем мире медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы бороться с коронавирусом. Кроме того, наперекор трудностям работают и другие узкопрофильные медучреждения. Лучших из них выбрали читатели «Комсомолки» несколько месяцев с помощью онлайн-голосования.

Торжественное награждение проходило на побережье Черного моря, в отеле «Камелот»

Первый конкурс медицинских организаций медиагруппа «Комсомольская правда» организовала в 2014 году в Санкт-Петербурге. Теперь ежегодный конкурс «Клиника года» от «Комсомолки» стал одним из самых долгожданных событий для работников системы здравоохранения Крыма. Об этом свидетельствует постоянно возрастающее число участников.

«Комсомолка» проводит проект «Клиника года» уже четвертый год

«Комсомолка» проводит этот проект уже четвертый год. И в этот раз для победителей был организован настоящий праздник. Торжественное награждение проходило на побережье Черного моря, в отеле «Камелот», где победители смогли отвлечься от тяжелой работы и насладиться заслуженным отдыхом.

Победители получили свою награду абсолютно заслужено, - отметила директор Симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Юлия Рудик

- Полученные голоса - это народная любовь и признание, ведь лучших выбирали наши читатели. Традиционно призеров проекта определяли сами крымчане, выбирая лучших в 15 номинациях. В течение нескольких месяцев на сайте crimea.kp.ru голосовали около 40 тысяч уникальных посетителей. И здесь «Комсомольская правда» помогла лишь показать мнение самих жителей Крыма об участниках конкурса. Поэтому можно смело утверждать, что сегодняшние победители получили свою награду абсолютно заслужено, - отметила директор Симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Юлия Рудик. - Но, цель нашего конкурса не только выявить лучшие медучреждения республики по версии наших читателей, но и поддержать работников здравоохранения. Поэтому мы приняли решение организовать награждение в торжественной обстановке и еще раз поблагодарить сотрудников медицинских учреждений за их нелегкий ежедневный труд.

Все победители получили от «Комсомольской правды - Крым» персональные кубки и дипломы

Все победители получили от «Комсомольской правды - Крым» персональные кубки и дипломы с подписью врио министра здравоохранения республики. Кроме того, для каждого призера были подготовлены подарки от партнеров проекта. Всех участников угощали шампанским из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма «Золотая балка». Лидерам голосования были вручены вкусные букеты от мастерской съедобных букетов «Колибри», наборы натуральных и полезных сладостей от производителя экодесертов «Крымский десерт», подарочные книги от Издательского дома «Комсомольская правда». На следующий день всех участников ждал подарок от Оздоровительного центра профессора Неумывакина - частная экскурсия. Также всем гостям были предоставлены клубные карты «Доктор Виски».

Для каждого призера были подготовлены подарки от партнеров проекта

Специально для участников церемонии была организована игровая программа. Они могли выиграть в лототроне один из 34 ценных подарков от партнеров проекта «Клиника года - 2021 в Крыму». Медицинская лаборатория «Гемотест» предоставила 5 сертификатов на услуги, общей стоимостью 7 тысяч рублей. От Аптека «Ригла» - 10 подарочных наборов. Многопрофильный медицинский центр «Вита-Мед» разыграл 3 сертификата. Также можно было выиграть один из 7 уникальных массажеров для шеи от компании «Yamaguchi». Магазин кастомизируемых товаров для сна – Beyosa подарил возможность выиграть три подушки для тела. Ресторан «Мияги» предоставил сертификаты на 2 тысячи рублей. Отель «Ялта Интурист» разыграл 2 парных билета на отдых. Также был разыгран сертификат на бесплатное размещение в глянцевом журнале «КП - Авиа». Приз от Оздоровительного центра профессора Неумывакина - сертификат на отдых в Эко-отеле «Альпийская долина» на 3 дня и 2 ночи. А самым ценным подарком стал 16-ти летний виски от партнера проекта - ялтинского ресторана «Доктор Виски».

После торжественного награждения гостей ждал музыкальный вечер живой музыки

После торжественного награждения гостей ждал музыкальный вечер живой музыки. Музыкальные композиции под гитарный аккомпанемент медикам подарили Сергей Закамалдин и Ярослав Гончаров.

Лучший оздоровительный комплекс

Лучший оздоровительный комплекс: ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

ФГБУ «Сакский военно-клинический санаторий им.Н.И.Пирогова»

ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды»

Лучшая государственная больница

Лучшая государственная больница: Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму

Сакская специализированная больница медицинской реабилитации

ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»

Лучший многопрофильный центр

Лучший многопрофильный центр: Медицинский центр «Вита-Мед» Севастополь

Медицинский центр «Вита-Мед» Севастополь

Медицинский центр для всей семьи «Avanta» (Аванта) Севастополь

Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки

Лучшая стоматологическая клиника

Лучшая стоматологическая клиника: ГАУЗ Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая поликлиника»

ГАУЗ Республики Крым «Евпаторийская стоматологическая поликлиника»

ГАУЗРК «Крымский республиканский стоматологический центр»

Лучшая офтальмологическая клиника

Лучшая офтальмологическая клиника: Центр лазерной микрохирургии глаза «Око центр»

Центр лазерной микрохирургии глаза «Око центр»

ГАУ Крымский центр реабилитации зрения

Медицинский центр «Азбука Здоровья»

Лучшая семейная клиника

Лучшая семейная клиника: Медицинский центр «Вита-Мед» Севастополь

Медицинский центр «Вита-Мед» Севастополь

Медицинский центр «Авиценна»

Клиника «Генезис»

Лучшая клиника красоты

Лучшая клиника красоты: Клиника косметологии и гинекологии «Skin Architect» г.Ялта

Клиника косметологии и гинекологии «Skin Architect» г.Ялта

«Московский косметологический центр» г. Симферополь

Лучшая лаборатория

Лучшая лаборатория: Медицинская лаборатория «Гемотест»

Медицинская лаборатория «Гемотест»

Сеть медицинских центров «IVITRO»

Лечебно-диагностический центр «ПРАЙМЕР»

Лучшая сеть аптек

Лучшая сеть аптек: Аптека «Ригла»

Аптека «Ригла»

Семейная аптека

Аптека Апрель

За вклад в охрану детского здоровья

За вклад в охрану детского здоровья: ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»

ГБУЗ РК Симферопольская центральная районная клиническая больница, Родильное отделение

Уникальный центр ультразвуковой диагностики

Уникальный центр ультразвуковой диагностики: ООО «Центр УЗИ»

ООО «Центр УЗИ»

Лучший центр оздоровления

Лучший центр оздоровления: Центр оздоровления Неумывакина

Центр оздоровления Неумывакина

Медицинский центр года

ООО «АЭНК МЕД»

Врач года

Врач года: Скрябина Екатерина Александровна

Скрябина Екатерина Александровна

Врач Центра УЗИ, врач УЗД I категории.

Стаж в УЗД с 2008 г. Высшие квалификационные категории по терапии, гастроэнтерологии. Клиническая ординатура по гастроэнтерологии.

Сергеев Сергей Геннадьевич

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач-эндоваскулярный хирург Филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму

Мишарев Иван Викторович

Врач Центра УЗИ.

Стаж в УЗД с 2005 г. Врач-хирург I категории. Флеболог, занимающийся оперативным лечением венозной патологии нижних конечностей

Лучший офтальмолог

Лучший офтальмолог: Расин Олег Григорьевич

Расин Олег Григорьевич

Главный врач клиники «Око-центр» - катарактальный хирург, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры оториноларингологии и офтальмологии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, действительный член общества офтальмологов Украины, член европейского и американского обществ катарактальных и рефракционных хирургов.

Центр лазерной микрохирургии глаза «Око центр»

Гальперт Яков Иосифович

Офтальмолог (окулист) кандидат наук, высшая категория, стаж 33 года

Лифшиц Сергей Александрович

Офтальмолог-хирург, высшая категория, стаж работы 43 года

Партнеры проекта «Клиника года 2021 - Крым»

Неизменным генеральным партнером конкурса «Клиника года-2021» является компания «Yamaguchi» в Крыму

«Yamaguchi»

Неизменным генеральным партнером конкурса «Клиника года-2021» является компания «Yamaguchi» в Крыму - поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса. Здоровье - важнейший ресурс всего человечества. Красота, крепкий иммунитет и долголетие - вот вакцина оздоровления «Yamaguchi». Занимая лидирующие позиции в мире, «Yamaguchi» воплощает новейшие разработки в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. «Yamaguchi» - это польза для здоровья и бесценное удовольствие. Доверьте здоровый образ жизни «Yamaguchi» - эксперту в области оборудования для массажа и фитнеса.

Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

В Крыму Компания Yamaguchi работает с 2017 года уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования.

«Гемотест» – один из лидеров рынка лабораторной диагностики в РФ по скорости выполнения исследований.

«Гемотест»

Лаборатория «Гемотест»: диагностика мирового уровня может быть доступной.

«Гемотест» – один из лидеров рынка лабораторной диагностики в РФ по скорости выполнения исследований, доступному ассортименту анализов и географии присутствия. Работает с 2002 года. Технологический комплекс компании выполняет более 2600 видов исследований, от общего анализа крови до генетики и онкологии. Большинство из них – за 1 день. В работе компания использует оборудование и расходные материалы от ведущих мировых производителей, таких как Abbott (США), BD (США), Roche (Швейцария) и Siemens (Германия).

Сеть «Гемотест» насчитывает 1325 отделений в 520 городах России, Киргизии, Таджикистана и Казахстана В Республике Крым и г. Севастополь сейчас работает 55 отделений, и компания продолжает увеличивать свое присутствие в регионе – если в 2019 году «Гемотест» открыл два отделения, то в 2020 уже 7, а в 2021 – 15.

Получить услуги лаборатории можно не только в отделениях – бесплатная выездная служба может взять биоматериал на дому или в офисе в согласованное с пациентом время. Помимо этого, в «Гемотесте» можно получить бесплатную консультацию врача по телефону 8 (800) 550-13-13.

Каждый клиент компании становится участником бонусной программы – накопленными баллами можно оплатить до 25% стоимости заказа. Также лаборатория предоставляет «возрастную» скидку в 5% на каждое исследование всем младше 25 и старше 55 лет.

«Beyosa» – магазин товаров для сна родом из Германии и ВИП-партнер конкурса «Клиника года - 2021»

«Beyosa»

«Beyosa» – магазин товаров для сна родом из Германии и ВИП-партнер конкурса «Клиника года - 2021». «Beyosa» - это матрасы с разной жесткостью половин и эффектом памяти, на которых наконец-то можно выспаться. «Beyosa» - это многослойные подушки, которые можно настраивать по жесткости или высоте. «Beyosa» - это зональные одеяла – переворачивай как нравится, охлаждающей или согревающей стороной и стильные кровати, которые впишутся в любой интерьер. Все это в Beyosa в ТРК MEGANOM.

«Центр оздоровления Неумывакина»

«Центр оздоровления Неумывакина» - ВИП-партнер конкурса «Клиника года - 2021»

«Мы не лечим болезнь, мы оздоравливаем человека!» - любил повторять Иван Павлович Неумывакин. Это подтверждает и квалифицированная, сплоченная команда медицинского персонала Центра, которая окружает вниманием и заботой каждого, а следовательно и вселяет уверенность гостям лечебного санатория, что оздоровление пройдет эффективно.

В Центре профессора Неумывакина метод лечебного голодания позволяет сохранить и укрепить здоровье путем мобилизации энергетических ресурсов, раскрытия резервных механизмов для профилактики и избавления от самых различных заболеваний. Естественное оздоровление и восстановление ресурсов организма. Центр оздоровления Неумывакина - будьте здоровы с помощью природы!

«Око-центр»

«Око-центр» партнер конкурса «Клиника года - 2021» и одна из крупнейших на территории Республики Крым офтальмологических клиник, где царит профессионализм, сплоченность коллектива и боевой медицинский настрой, направленный на решение зрительных проблем пациентов. Око-центр - мир станет ярче.

«Доктор Виски»

Партнер конкурса «Клиника года» ялтинский ресторан «Доктор Виски» приглашает Вас пройти живительный курс виски-терапии и поддержать его сбалансированным питанием по системе русской императорской кухни.

Для достижения пролонгированного эффекта рекомендуем санаторно-курортный отдых в виски-отеле «Пушкинский Дом». Здесь к Вашим услугам - первоклассные апартаменты, современный СПА-комплекс, тренажерный зал, правильные завтраки, праздничные ужины, а также возможность провести индивидуальные консультации с авторитетным вискологом.

Ресторан «Доктор Виски» и виски-отель «Пушкинский Дом» в Ялте - здесь со вкусом заботятся о Вашем комфорте и хорошем настроении!

ПБК «Крым»

Водным партнером церемонии награждения конкурса «Клиника года - 2021» выступает Пивобезалкогольный комбинат «Крым» - это крупнейший производитель пива, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод в России.