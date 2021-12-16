В Симферополе строится жилой микрорайон «Солнечный парк»

Фото: «Аркада Крым»

В экологичном районе вблизи административной черты Симферополя строится жилой микрорайон «Солнечный парк» на участке площадью 33,4 гектара, в проекте которого предусмотрено строительство более 400 тысяч квадратных метров жилья и помещений для бизнеса, двух современных садиков и школы более чем на 1000 мест. Для каждой машины предусмотрена парковка.

Первый дом проекта введен в эксплуатацию точно в срок

ЖК «Солнечный парк» расположился возле объектов социальной значимости, а именно: Республиканской больницы имени Семашко, расстояние до которой 2,8 км, нового логистического центра - 2,4 км, трассы «Таврида» и объездной дороги (в 7-10 минутах езды), 2,6 км до торгового центра «Южная Галерея», и до самого сердца столицы 10-12 км.

Проект реализует строительная компания «Аркада Крым». Новый формат комфортной жизни включает в себя эргономичные и функциональные планировки, закрытую территорию с современным благоустройством, детские и спортивные площадки. Совсем скоро 166 новых собственников получат свои ключи.

Фото: «Аркада Крым»

Недвижимость, которую можно себе позволить

Важно отметить, что сейчас, став участником долевого строительства, еще есть возможность приобрести жилье стоимостью от 3 млн. рублей. Застройщик работает по ФЗ 214. Квартиру можно приобрести в ипотеку с государственной поддержкой с максимально выгодными ставками. При приобретении жилья можно использовать материнский капитал, рассрочку и военный сертификат.

Группа компаний «Аркада Крым» применяет передовые технологии строительства и экологичные материалы. Надежность монолитно-каркасного здания дает возможность чувствовать себя комфортно и безопасно.

Здания обладают высокой сейсмостойкостью, повышенной энергоэффективностью и шумоизоляцией, сохраняя при этом свою конструкцию при природных катаклизмах. В строительстве применяется экологически чистый бетон B25, для утепления используется минеральная вата толщиной 5-10 см, которая создает эффект «термоса» и позволяет дому «дышать».

Для жильцов комплекса предусмотрены отдельные парковочные места, которых хватит всем.

Управляющая компания предоставит возможность безопасного и круглосуточного наблюдения за комплексом, регулярную уборку всей территории, автоматический полив газона, охрану, адаптивное освещение прогулочных аллей и зон отдыха, весь этот симбиоз прекрасно работает с системой «Умный дом».

Обращайтесь в отдел продаж за консультацией, и возможно микрорайон «Солнечный парк» станет местом вашей счастливой жизни!

Фото: «Аркада Крым»

жксолнечныйпарк.рф