В Крыму прокомментировали блокировку аккаунтов в западных соцсетях

Официальные аккаунты органов власти в Крыму не в первый раз блокируются в западных соцсетях. Фото: Архив КП.

Блокировка аккаунтов официальной крымской власти западными соцсетями направлена прежде всего на собственных граждан, чтобы затруднить им получение информации о Крыме. Такое мнение в разговоре с КП высказал политолог Николай Филиппов. Однако этот путь в никуда, считает эксперт.

- Это делается против своих же граждан, чтобы затруднить им возможность проверять ту информацию, которую им скармливают. А скармливают им совершенно ложную информацию. Естественно, она не должна иметь альтернативы. По крайней мере нужно быть очень заинтересованным человеком, чтобы взять и найти русскоязычный сайт, узнать, а что там русские делают, то есть предпринять какие-то усилия…Мы знаем, как ОБСЕ составляет свои отчеты. На основании показаний людей, которые не были в Крыму несколько лет. И выдают это за горячую ситуацию в Крыму. Им рассказывают, что у нас танки на улицах, солдаты с оружием ходят. И когда человек увидит фотографии сегодняшнего Симферополя, то разу поймет, что его обманывают. Естественно, эту возможность стараются ограничить. Но это бесполезно. Все это для создания негативного образа России, - считает Филиппов.

Накануне стало известно, что американская социальная сеть Instagram заблокировала официальную страницу администрации Симферополя, якобы за «нарушение норм сообщества». В пресс-службе администрации отметили, что запрещенный контент не выкладывали. Перед этим в начале ноября Instagram заблокировал профиль правительства Севастополя, а летом после жалоб украинской стороны соцсеть Facebook отменила предоставление значка верификации аккаунту губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По мнению Филиппова, попытка создания таким образом «железного занавеса» приведет руководство соцсетей в тупик. Формальные запреты в Крыму можно обойти посредством VPN. И даже если США, где расквартированы управляющие всемирной паутиной организации, решат вообще лишить Россию интернета, это приведет лишь к тому, что отечественный сегмент сети будет существовать автономно. При этом мы к ним ходить сможем, а они к нам нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Instagram заблокировал страницу администрации Симферополя

Причиной стало «нарушение норм сообщества» (подробнее)

Телеканал «Крым 24» лишился сети Instagram накануне 7-летия Крымской весны

Администраторы сети оставили публикации фото, но без текстовых комментариев (подробнее)