Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 декабря: плюс 203 заболевших

С начала пандемии в Крыму выявили 124 780 положительных на Covid-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму несколько недель наблюдается стабильное снижение количества заболевших коронавирусом. Больше всего зараженных зафиксировали 20 ноября - 886 инфицированных.

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Данные Министерства здравоохранения РК

В Крыму за 15 декабря зафиксировали 203 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии выявили 124 780 положительных на Covid-19. За сутки лаборатории республики обследовали на коронавирус 5 924 человека.

Выздоровели за сутки 309 человек, за весь период с начала пандемии - 115 121.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 16 декабря в Севастополе зарегистрировали 125 случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

169 человек выписаны после выздоровления. Скончались 5 человек в возрасте от 66 до 75 лет.

С начала пандемии Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 558 человек. В настоящий момент выздоровели 47 953 человека, 1 795 умерли.

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