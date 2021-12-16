Крупнейший крымский банк впервые выдал ипотеку дистанционно с помощью биометрии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупнейший крымский банк запустил пилотный проект по дистанционной выдаче ипотечных кредитов. РНКБ первым в Крыму выдал ипотечный кредит дистанционно жителю Екатеринбурга, используя биометрические данные клиента для его идентификации.

Таким образом, мужчина купил квартиру на полуострове в ипотеку, не посещая Крым и офис банка. По данным РНКБ, клиент выбрал недвижимость на сайте застройщика. Все действия для заключения договора и выдачи кредита происходили в дистанционном формате. Документы подписывались усиленной квалифицированной электронной подписью клиента.

Житель Екатеринбурга получил кредит в рамках госпрограммы «Господдержка 2020», в рамках которой можно получить займ по льготной ставке 7%. Клиент банка купил квартиру в ЖК «Зенит» в Ялте от застройщика ООО «РЕКОН-КРЫМ-СТРОЙ».

- Мы давно хотели приобрести квартиру в Крыму для родителей, которые всегда мечтали на пенсии жить у моря, - говорит клиент РНКБ Владимир Мысочник, житель Екатеринбурга. – Честно говоря, даже не думал, что можно будет обойтись без визита в Крым и в банк, но у нас все получилось. Мы оценили все возможные риски дистанционной покупки жилья, и оказалось, что с учетом современных технологий информационной безопасности их, в сущности, нет вообще.

Сделка была полностью защищена. Сопроводительный документооборот проходил только в цифровых офисах банка и партнеров, которые участвовали в сделке.

Сделка была зарегистрирована в Росреестре в течение 24 часов в рамках общегосударственного проекта «Электронная ипотека за один день».

Председатель правления РНКБ Михаил Якунин сообщил, что первую в практике дистанционную сделку по ипотечному кредиту удалось осуществить в течение недели с момента получения полного пакета документов от клиента до согласования параметров сделки, оплаты пошлин и проведения регистрации в Росреестре.

- Мы запускаем пилотный проект по дистанционной выдаче ипотечных кредитов для жителей всех регионов России, включая самые отдаленные. По итогам проекта будет реализована стандартная ипотечная программа для всех желающих приобрести квартиру в Крыму в ипотеку без посещений офисов банка. Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе 25% сделок с клиентами, которые проживают на материковой части РФ, будут проходить полностью дистанционно, - подчеркнул Михаил Якунин.

ЦИФРЫ

По данным РНКБ, ежемесячно выдается около 800 ипотечных кредитов. Из них 30% займов выдают жителям материковой части России. Оформить заявку на кредит можно на официальном сайте банка или в мобильном приложении РНКБ 24/7.

СПРАВКА «КП»

Единая биометрическая система - это цифровая платформа, которая позволяет удаленно идентифицировать человека по его биометрическим данным (изображение лица и слепок голоса). Чтобы сдать свои биометрические данные, нужно обратиться в любой офис банка РНКБ, стать клиентом банка, зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подписать согласие на обработку персональных данных, а затем сделать фото и записать голос в офисе банка. Эти данные после проверки будут переданы в Единую биометрическую систему.