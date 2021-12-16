Когда ослабеет «дельта»-штамм коронавируса, рассказал крымский ученый

Ученые в России сейчас изучают новый штамм коронавируса "омикрон". Фот: Архив КП.

«Дельта»-штамм коронавируса перестанет превалировать по числу заражений в Крыму, когда окончательно «замкнется» и не сможет передаваться от носителя к носителю. Способствовать этому должна вакцинация. По словам профессора по науке КФУ им. Вернадского Анатолия Кубышкина, несмотря на то, что тяжелые эпидемии обычно проходят быстро, иногда на это может уйти несколько лет.

- Мутации вируса могут быть и в сторону более тяжелого и более легкого течения болезни. Если в сторону тяжелого, то, как правило, это тупиковая ветвь для вируса. Он не успевает передаваться, убивает носителя, и цепочка заражений прерывается, например, в больнице, где небольшое количество контактов, там он и замыкается. А легкий вариант переходит от одного носителя к другому, все болеют, но это как вспышки гриппа. Переболели и вспышка закончилась, потому что перестал передаваться. Чем тяжелее форма, тем быстрее эпидемии и заканчиваются. Но пока об этом говорить рано, - отмечает Кубышкин.

Пока же «дельта»-штамм коронавируса продолжает оставаться доминирующим в Крыму. Из-за него на больничных койках ежедневно умирает более 20 человек. Хотя в целом уровень заболеваемости Covid-19 снижается и Минздрав начинает сокращать койки в больницах под ковидных больных.

Сейчас российские ученые изучают новый «омикрон»-штамм коронавируса, более двух десятков случаев которого уже зафиксировали в стране. При этом до сих пор нет четкой информации, как протекает заболевание. По имеющимся данным, «омикрон» гораздо более заразен, чем «дельта», но переносится значительно легче. В то же время отечественные ученые отмечают, что ситуация станет понятной спустя две недели.

Как отмечает врач и телеведущий Александр Мясников, в любом случае уже все больше людей осознают, что ковид «пришел навсегда и занял свою нишу в ряду рутинных человеческих инфекций, таких, как грипп и ОРЗ другой этиологии». Осталось только понять, что делать дальше и как вернуться к прежней жизни. Медик не видит иного выхода, кроме как вакцинация и ревакцинация. Причем ревакцинироваться, по мнению Мясникова, необходимо по нескольку раз в год с учетом новых штаммов и эффективности вакцин.

По данным Министерства здравоохранения Крыма, коллективный иммунитет в республике уже превысил 60%. Именно столько людей получили обе дозы вакцины от коронавируса. Лидером по вакцинации остается Симферополь, где привиты более 80% жителей.

До конца декабря в стране планируют начать вакцинацию от Covid-19 и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Минздрав зарегистрировал для этого вакцину «Спутник М».

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