Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 декабря: еще 201 заболевший

За сутки в Крыму выздоровели после коронавируса 368 человек. Фото: Архив КП.

Количество заболевших коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. По данным Министерства здравоохранения республики, за 16 декабря диагноз Covid-19 подтвердился у 201 человека. Это почти в 4,4 раза меньше, чем 20 ноября, когда было зафиксировано максимальное число заболевших– 886.

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За сутки от коронавируса скончались еще 25 человек. Таким образом общее число умерших в результате заражения Covid-19 превысило достигло 4 014 человек. Такие данные публикует Минздрав Крыма.

Всего с начала пандемии выявили 124 981 заболевших, выздоровели 115 489. За сутки лаборатории исследовали на коронавирус 4 786 человек, с выздоровлением выписаны 368 жителей полуострова.

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По состоянию на 17 декабря в Севастополе зарегистрированы 115 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

118 человек выписаны после выздоровления. Скончались 3 человека в возрасте от 64 до 79 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 51 673 человека. 48 071 человек выздоровели, 1 798 умерли.

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