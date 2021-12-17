Новогодние подарки 2021-2022 в Симферополе: где купить и что подарить

Новогодние подарки не должны в будущем пылиться в шкафу. Фото: Архив КП.

Канули в лету ненужные подарки в виде статуэток-пылесборников, новогодние презенты должны быть практичными и запоминающимися. И если детворе важно, чтобы Дед Мороз не забыл про огромный мешок с конфетами в придачу к вожделенной мягкой игрушке или конструктору, то угадать с подарком взрослому не так-то просто. Одно дело – сюрприз для близкого человека, с предпочтениями которого давно знаком, иное – подарок для друга или коллеги. «Комсомолка» подобрала идеи подарков, которые могут оказаться совсем кстати в новогоднюю ночь 2022.

УЮТНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДОМА

В качестве новогодних подарков для домочадцев отлично подойдут уютные домашние тапочки, вязаный пушистый свитер, шарф или мягкий плед, в который можно завернуться в холодный зимний вечер. Отличным вариантом для домашней фотосессии будут изделия с новогодним или рождественским принтом в виде оленей, снежинок, карамельных тросточек. Такие подарки можно найти в любом интернет-магазине и в традиционных оффлайн-магазинах Симферополя.

Уютный плед всегда будет кстати. Фото:lady_is_art/instagram

ПОДАРКИ ДЛЯ КРАСОТЫ

Полезный и нужный подарок можно выбрать в магазинах электроники и бытовой техники. Женскую половину могут обрадовать утюжки для волос, сауна для лица или светодиодная маска. Мужчинам можно подобрать триммер от известного бренда. Многие представители сильного пола, судя по отзывам в интернет-магазинах, часто в спешке совершают необдуманные покупки, приобретая недорогие приборы, позже нарекая на их качество. Выбрав качественный аппарат, вы избавите близкого человека от неприятных ощущений во время процедуры.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ

Не все готовы дарить на каждый Новый год смартфоны, зато аксессуары для телефонов всегда будут кстати. В качестве подарка отлично подойдет новинка последних лет – портативный стерилизатор для смартфонов. Он обеззараживает гаджет ультрафиолетом, избавляя его от бактерий и вирусов. Устройство впервые появилось на рынке в 2020 году, но до сих пор не теряет своей актуальности в период пандемии. Стоимость прибора - от 1200 до 3500 рублей в зависимости от брэнда. Купить его можно как в магазинах электроники Симферополя, так и заказать в Интернете.

Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона. Фото: market.yandex.ru

АРОМАТНЫЕ «ПРИЯТНОСТИ»

Разнообразные бомбочки для ванн, причудливых форм и расцветок, мыло и свечи ручной работы окажутся приятным новогодним сюрпризом для коллег и подруг. Их можно найти как в крупных супермаркетах крымской столицы, так и в небольших магазинчиках. А можно купить у мыловаров, поискав их странички в социальных сетях.

Новогодняя композиция с мылом ручной работы. Фото: my_dushes/instagram

ПОДАРКИ СПОРТСМЕНАМ

Оригинального дизайна бутылку для воды или яркую спортивную сумку можно подарить людям, ведущим активный образ жизни. Спортивную одежду и инвентарь со скидкой сейчас можно найти в любом крупном спортивном магазине Симферополя.

АБОНЕМЕНТ НА МАСТЕР-КЛАСС

Отличным подарком для второй половинки может стать абонемент на совместные занятия сальсой или мастер-класс бачаты. Можно подарить серию тренировок по флай-йоге, занятия по самообороне для женщин, абонемент в фитнесс-зал или на бокс для мужчин. Спортивные центры Симферополя готовы предложить тренировки на любой вкус.

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