Активистов конкурса «Безопасный Крым» наградили в Управлении ГИБДД

Активные участники были награждены ценными подарками от «Комсомолки» и УИГБДД по республике Крым

Проект «Безопасный Крым» стартовал в сентябре этого года. Он был организован Симферопольским филиалом издательского дома «Комсомольская правда» совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по республике Крым. Одна из целей проекта - пропаганда безопасности на дорогах, доступная для всех, ведь участниками дорожного движения являются не только водители, но и пешеходы.

В подарок все ребята получили книги от Издательского дома «Комсомольская правда», кружки, блокноты и сувениры от УГИБДД

Особенностью программы был вопрос о правилах дорожного движения, который в конце каждого выпуска задавался специально для детей. Правильный ответ необходимо было прислать на почту. Те, кто был самым активным на протяжении всего конкурса и прислал наибольшее количество правильных ответов - были награждены ценными подарками от «Комсомолки» и УИГБДД по республике Крым. Ребят лично награждали полковник полиции, Начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко и и директор Симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Юлия Рудик.

Награждение активных участников проекта «Безопасный Крым»

- Безопасность наших детей в наших руках. От того, как мы их научим, и покажем примером, как нужно вести себя на дорогах зависит безопасность их жизни. И сегодня, на нашем награждении, находятся те дети, кто относился к этому конкурсу с абсолютной серьезностью. И за это, конечно, благодарность и активным детям и родителям, которые воспитывают в своих детях ответственность. Поэтому вдвойне приятно награждать сегодня победителей нашего конкурса, - обратился к присутствующим Анатолий Борисенко.

В свою очередь, директор Симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Юлия Рудик поблагодарила управление ГИБДД за поддержку в организации творческого конкурса.

- В рамках стандартной информационно-разъяснительной работы, совместно с ГИБДД, мы смогли творчески подойти к вопросу безопасности дорожного движения. Нам удалось привлечь самую молодую аудиторию. Сделать для детей обучение правилам дорожного движения интересным. Отдельная благодарность управлению ГИБДД, за то, что поддержали нашу творческую инициативу. Нужно с самого детства вкладывать, развивать и поддерживать информацию о правильном поведении на дороге, - считает Юлия Рудик.

Активная участница проекта «Безопасный Крым»

Самыми активными слушателями, приславшими наибольшее количество правильных ответов стали: Даниил Толочный, Александра Розенталь, Данила Васильев, Мамед Халилов, Арина Кошелева. В подарок все ребята получили книги от Издательского дома «Комсомольская правда», кружки, блокноты и сувениры от УГИБДД.

Лауреат проекта «Безопасный Крым» с родителями

Всего, в эфире радио были проведены 64 программы с сотрудниками Госавтоинспекции. Крымчане получали ответы на актуальные и злободневные вопросы о безопасности дорожного движения. Прослушать программы можно было на волнах 107,8 в Симферополе и 103,6 в Керчи. А также, в любой точке Крыма и мира, с помощью официального сайта crimea.kp.ru Прослушать программы можно и сегодня, перейдя на сайт в раздел подкасты.