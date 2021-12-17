В Крыму запретили массовые гуляния возле новогодних елок

Массовые гуляния в крымских городах под запретом из-за коронавируса. Фото: Архив КП.

Глава Крыма Сергей Аксенов запретил проведение массовых новогодних мероприятий в общественных местах. Соответствующие поправки внесены в указ «о режиме повышенной готовности».

- Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних ёлок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий, – говорится в документе.

Ограничения касаются и проведения новогодних мероприятий в школах, детских садах, кружках и спортивных секциях. Проводить утренники там можно, но без присутствия родителей и только обособленно - каждая группа или класс праздновать должны отдельно. Запрещено проводить общий праздник для всех.

Кроме того, определены условия для проведения новогодних и рождественских мероприятий в театрах, цирках, концертных залах и домах культуры. Там запрещено организовывать анимационные программы, конкурсы, хороводы и игры со свободным перемещением детей. Нельзя организовывать фотозоны, а залы должны быть заполнены на 70%.

Попасть на утренник в детский сад родители смогут только по QR-коду, предъявив сертификат о перенесенном коронавирусе или же при наличии ПЦР-теста, в случае имеющегося медотвода от прививки. В таком случае ПЦР должен быть сделан не позднее, чем за двое суток до мероприятия.

Напомним, ранее глава Крыма разрешил ночную работу заведениям общепита при условии 100-ной вакцинации сотрудников. Вход в рестораны и кафе разрешен при предъявлении QR-кода.

Также с 15 декабря вакцинированным пенсионерам восстановили льготный проезд в общественном транспорте.

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