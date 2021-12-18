Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 декабря: Выявлен еще 191 случай заболевания

После введения QR-кодов заболеваемость коронавирусом резко пошла на спад Фото: Архив "КП"

Минздрав Крыма рекомендует всем переболевшим коронавирусом пройти углубленное обследование спустя два месяца после выздоровления. Последствиями перенесенного вируса могут стать одышка, не проходящий кашель, боль в груди, тахикардия и тромбозы, представляющие большую угрозу для жизни и здоровья человека. Тщательная диспансеризация позволит вовремя назначить лечение, а также, при наличии показаний, отправить на реабилитацию больницу восстановительного лечения «Черные воды».

С начала периода наблюдений в регионе подтверждено 125 тысяч 172 случая COVID-19. Справились с болезнью 115 тысяч 860 человек. Умерли 4 тысячи 38 пациентов.

Даные Минздраа РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрированы 191 случай новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 371 человек. Умерли 24 пациента. Лаборатории за сутки выполнили исследования 4177 проб на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки зарегистрировано 112 новых случаев COVID-19. С выздоровлением выписаны 138 пациентов, умерли 4.

Всего в Севастополе с начала периода наблюдений выявлено 51 тысяча 785 человек. Выздоровели 48 тысяч 209 инфицированных, 1802 умерли.

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