Под Севастополем неизвестный организовал охоту на белок

Белка для Крыма не является аборигенным видом. Фото: Википедия. Фото: другой источник.

На мысе Фиолент под Севастополем неизвестные охотятся на белок. Пушистых зверьков ловят с помощью металлических сеток, которые устанавливают на деревьях. Видео, на котором белка попала в одну из таких ловушек, появилось в соцсети. Мужчина, опубликовавший ролик, призвал грибников и отдыхающих спасать грызунов.

- Всем неравнодушным, грибникам и просто отдыхающим в лесу! Пол Фиолента в ловушках для белок. Не допустим живодёрню, спасём бельчат!- призвал автор видео.

Как рассказал КП профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов, мех крымской белки особой ценности не представляет, поэтому причины для отлова специалисту не понятны. В то же время мех белки могут выдавать за шиншиллу. А возможно, кто-то решил использовать мясо грызуна в качестве гастрономического продукта. Но наиболее вероятной версией охоты на белок является их дальнейшая продаже в качестве домашних питомцев, говорит эколог.

- Сейчас всего можно от людей ожидать. Возможно, они их едят, как собак… Это же грызун, мы же нутрии едим. Но скорее всего их ловят на продажу. На рынке часто появляются белки в клетках. Белка в колесе, знаете? Когда колесо ставят в клетку, чтобы она там зарядку делала. Во всем этом, безусловно, нужно разбираться, - резюмирует специалист.

По словам Сергея Иванова, белка в Крыму не является «аборигенным» видом. Ее завезли с континента как объект охоты. С тех пор она размножилась, но из-за недостаточной кормовой базы, популяция ее не настолько велика. Белка тянется к человеку, поэтому часто ее можно встретить в городских парках и скверах.

Обычно в это время белки уже спят в дуплах. Но из-за теплой крымской зимы, на полуострове зверьки вообще могут не впадать в спячку.

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