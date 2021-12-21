Снег и голодед: какая ситуация на крымских дорогах из-за непогоды?

Почищено 567 километров региональных дорог Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крым пришло резкое похолодание в связи с прохождением арктического холодного фронта – температура воздуха снизилась до -8 градусов, выпал снег и усилился холодный ветер.

Чтобы устранить последствия непогоды сотрудники и техника крымского предприятия «Крымавтодор» работали всю ночь. По данным на утро 21 декабря для расчистки региональных дорог было привлечено 28 единиц техники и 82 человека.

– Почищено 567 километров региональных дорог. Дорожная ситуация под контролем, работы проводятся в плановом режиме. За ночь произошло три аварии, которые не связаны с погодными условиями, – сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

В Минтрансе Крыма напомнили, что дорога на плато Ай-Петри закрыта с 2018 года. Там стоит предупредительный знак, поэтому в министерстве попросили жителей и гостей полуострова быть рассудительными и не рисковать своим здоровьем, пытаясь проехать по закрытому участку.

В министерстве чрезвычайный ситуация Крыма также подтвердили, что ситуация в связи с непогодой стабильная и находится под контролем.

– Чрезвычайных происшествий нет, за исключением инцидентов локального характера. По состоянию на 8 утра 21 декабря ситуация на Ангарском и Грушевом перевалах стабильная, движение не затруднено. На базе Главного управления работает оперативный штаб, – рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

Крымские спасатели попросили водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Напомним, в Крыму минусовая температура, сильные осадки в виде снега, гололед и порывистый ветер до 25 метров в секунду сохранятся до 24 декабря.

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