В Крыму отреагировали на слова Путина о готовящихся атаках со стороны Киева на полуостров

По словам политолога, спецслужбы в Крыму усиленно работают на протяжении уже восьми лет. Фот: Архив КП,

После слов президента России Владимира Путина о подготовке Соединенными штатами украинских радикалов для нападения на регионы России, в том числе и на Крым, республике стоит ожидать усиления работы спецслужб. По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, те данные, что озвучил российский лидер, являются не предположением, а информацией, имеющей под собой реальные, в том числе документальные, подтверждения.

- Для нас, проживающих в Крыму, это особого секрета не представляет. Мы регулярно становимся свидетелями агрессивных действий со стороны Украины и ее агентов. Об этом свидетельствуют результаты действий спецслужб - это и аресты, и ликвидации разведывательных сетей, тайников. Сейчас президент просто озвучил те вещи, которые до этого говорили эксперты и специалисты. Украинские службы являются инструментами западных спецслужб, американских, теперь уже в значительной степени видна активная роль англичан. Они занимаются не только разведывательной деятельностью, но и подрывной, - отметил политолог в комментарии КП-Крым.

По мнению эксперта, в Крыму «никто никогда не расслабляется на протяжении уже восьми лет».

- Спецслужбы здесь работают постоянно и находятся под постоянным вниманием со стороны Москвы. И усиление несомненно произойдет, более того, оно на протяжении последних месяцев идет по нарастающей. Это видно и по активности военных, и по целому ряду косвенных признаков, которые свидетельствуют о том, что все стороны понимают, что что-то нехорошее происходит со стороны Украины, - отметил Джаралла.

Напомним, 21 декабря президент Путин на заседании коллегии Минобороны РФ заявил о планах США по подготовке украинских радикалов с целью нападения на регионы России, в том числе на Крым. Президент заверил, что в стране не хотят вооруженных конфликтов, а планируют решать вопросы политико-дипломатическими средствами.

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