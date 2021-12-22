Сбои в работе мессенджера Viber зафиксированы в Крыму

Крымские пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Viber. Фото: Архив КП

Крымские пользователи Viber фиксируют сбои в работе мессенджера. Из соцсетей поступают сообщения о недоступности приложения на iOS. Не решает проблему, по словам пользователей, и обновление.

Как сообщили КП в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК, жалобы на работу мессенджера в Крыму к ним пока не поступали.

- В перспективе, если коснется, то будем реагировать, - отметили в министерстве.

По данным портала Downdetector, пик сообщений о проблемах в Viber пришелся на 15.50 22 декабря. Судя по «живой карте», сбои в работе мессенджера зафиксированы также в Белоруссии, Украине и Молдове. В России проблемы с Viber испытывают пользователи Санкт-Петербурга и Москвы. Однако максимальное количество сообщений поступает из Крыма.

Разработчики мессенджера пока не комментировали ситуацию.

Напомним, в сентябре пользователям телефонов Xiaomi в Крыму был ограничен доступ к услугам связи и сервисам. В китайской компании объяснили, что заблокировали некоторые смартфоны для того, чтобы провести расследование о потенциальных случаях контрабанды, которые могли представлять угрозу для безопасности пользовательских данных и прав потребителей.

Из-за западных санкций многие приложения и сервисы в Крыму не доступны. В частности, крымчане не могут скачивать приложения из Play Market.

Чтобы обойти блокировки в ряде сервисов пользователи из Крыма используют VPN.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Xiaomi объяснили блокировку смартфонов в Крыму после проведения расследования

Сейчас все устройства исправно работают (подробнее)

В Крыму прокомментировали блокировку аккаунтов в западных соцсетях

Попытка создать «железный занавес» в интернете – это путь в никуда (подробнее)