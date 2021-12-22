Сбои в работе мессенджера Viber зафиксированы в Крыму

Крымские пользователи столкнулись с проблемами в работе мессенджера Viber. Фото: Архив КП
Крымские пользователи Viber фиксируют сбои в работе мессенджера. Из соцсетей поступают сообщения о недоступности приложения на iOS. Не решает проблему, по словам пользователей, и обновление.
Как сообщили КП в Министерстве внутренней политики, информации и связи РК, жалобы на работу мессенджера в Крыму к ним пока не поступали.
- В перспективе, если коснется, то будем реагировать, - отметили в министерстве.
По данным портала Downdetector, пик сообщений о проблемах в Viber пришелся на 15.50 22 декабря. Судя по «живой карте», сбои в работе мессенджера зафиксированы также в Белоруссии, Украине и Молдове. В России проблемы с Viber испытывают пользователи Санкт-Петербурга и Москвы. Однако максимальное количество сообщений поступает из Крыма.
Разработчики мессенджера пока не комментировали ситуацию.
Напомним, в сентябре пользователям телефонов Xiaomi в Крыму был ограничен доступ к услугам связи и сервисам. В китайской компании объяснили, что заблокировали некоторые смартфоны для того, чтобы провести расследование о потенциальных случаях контрабанды, которые могли представлять угрозу для безопасности пользовательских данных и прав потребителей.
Из-за западных санкций многие приложения и сервисы в Крыму не доступны. В частности, крымчане не могут скачивать приложения из Play Market.
Чтобы обойти блокировки в ряде сервисов пользователи из Крыма используют VPN.
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