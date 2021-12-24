Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 декабря: Еще 120 заболевших

Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. Фото: Архив КП.

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает снижаться. Власти республики временно отменили требование о предъявлении QR- кодов при посещении торговых центров (эта норма будет действовать до 20 января), а вакцинированным родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в детских садах. В период новогодних праздников пункты вакцинации продолжат работу в штатном режиме.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели 120 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения республики. Не справились с болезнью и скончались еще 24 человека. Всего от коронавируса на полуострове умерло 4181 человек.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на Covid-19 3377 человек.

При этом 189 выписаны с выздоровлением. Всего коронавирусом переболели 117 125 человек.

Данные Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 24 декабря в Севастополе зарегистрирован 61 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает правительство Севастополя. После выздоровления выписаны 295 человек

Умерли 2 человека в возрасте 63 до 82 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 313 человек.

В настоящий момент выздоровели 49 314 человек, 1 580 умерли.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50