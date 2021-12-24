В Симферополе отменили все новогодние мероприятия

Массовые гуляния запрещены из-за коронавируса. Фото: Архив КП.

В связи с поправками, которые на прошлой неделе Сергей Аксенов внес в указ «о режиме повышенной готовности», в Симферополе отменили все ранее запланированные новогодние мероприятия. Об этом КП-Крым сообщили в администрации города. Все торжества власти перенесли в онлайн.

- Все будет онлайн: в соцсетях и на сайтах. Оркестр Дедов морозов тоже будет в записи. Мероприятий в парках тоже не будет, - сообщили в пресс-службе администрации.

13 декабря администрация Симферополя опубликовала программу празднования Нового года в крымской столице. Среди запланированных мероприятий были театрализованные представления и развлекательно-игровые программы для детей с участием сказочных героев и ростовых фигур. Они должны были пройти на разных площадках: в Детском парке, парке Гагарина, парке Тренева.

В новогоднюю ночь на перекрёстке улиц Пушкина и Горького, где установлена главная елка города, должны были звучать новогодние песни и состояться трансляция поздравления президента.

Однако 17 декабря вышел обновленный указ главы Крыма, который запретил проведение массовых мероприятий у новогодней елки. В связи с этим праздничную программу власти Симферополя были вынуждены отменить. Из развлекательных мероприятий в крымской столице останется фейерверк, сообщили в пресс-службе администрации.

В то же время открытие главной елки в Симферополе 19 декабря в крымской столице все же состоялось.

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