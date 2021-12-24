В Крыму приостановили действие запрета на развлечения в общепите

После 20 января власти планируют вернуть ограничения. Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов временно отменил запрет на проведение развлекательных мероприятий в заведениях общественного питания. Соответствующие изменения внесены в указ «о режиме повышенной готовности». Согласно документу, действие ограничений приостановлено до 20 января.

До этого времени в Крыму разрешены услуги по организации и проведению «зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях)», а также работа караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов.

Кроме того, разрешена деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе.

Также отменено требование предъявлять QR-код или ПЦР-тест при посещении объектов общественного питания, расположенных на территории аэропорта, и АЗС.

Напомним, накануне власти республики разрешили до 20 января посещать торговые центры в Крыму без QR-кода или ПЦР-теста. Сергей Аксенов объяснил это решение новогодними праздниками и снижением заболеваемости коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения Крыма, за последние сутки Covid-19 подтвердился у 120 человек. Еще месяц назад число заболевших превышало 850 человек в сутки.

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