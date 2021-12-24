В Севастополе дворник не смог убрать снег, потому что впервые его увидел

Во время снегопада в Севастополе выпало около 30 сантиметров осадков. Фото: Ирина Коротуненко/ Подслушано в Севастополе/Вконтакте Фото: другой источник.

Некачественную работу по уборке снега на улицах Севастополя в управляющей кампании объяснили тем, что дворник просто не знал, что с ним делать. Представитель компании заявила местному телеканалу, что, поскольку снег в Крыму бывает редко, дворник, который работает у них всего год, оказался неготовым действовать в таких условиях.

- Дворник должен пройти либо боевое крещение, либо определенную техническую подготовку в тех или иных погодных условиях. Как может убрать снег человек, когда он его видит впервые или не видел его много лет? Или как дворник может убрать снег, если он в первый год устроился работать дворником. И он не знает, ему наши специалисты, в том числе и я, показываю, как нужно держать снеговую лопату и как нужно кидать снег,- заявила журналисту начальник службы по работе с обращениями граждан ООО УК «Центр» Наталья Павленко.

В последние несколько дней Крым остается в плену у снежного циклона. По данным правительства Севастополя, к расчистке снега накануне привлекли около тысячи человек.

Ялта из-за снегопада готовится закрыть школы и остановить общественный транспорт.

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