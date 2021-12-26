Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 декабря: 117 новых заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 126 321 заболевших Covid-19. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зафиксировали 117 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии было выявлено 126 321 заболевших Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 040 человек, - отметили в ведомстве.

Количество выздоровевших за сутки составляет 165 человек, выздоровевших за весь период - 117 453.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 26 декабря в Севастополе выявили 61 новый случай заболевания COVID-19. 73 человека выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 35 и 75 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 434 человека. В настоящий момент выздоровели 49 444 человека, 1 824 умерли, - добавили в пресс-службе Правительства города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50