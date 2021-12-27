Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 декабря: 115 новых заболевших

Всего с начала пандемии было выявлено 126 436 заболевших Covid-19.
Фото: Архив "КП"
В Крыму, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зафиксировали 115 случаев коронавируса.
Всего с начала пандемии было выявлено 126 436 заболевших Covid-19.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Минздрава РК
- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 577 человек, - отметили в пресс-службе ведомства.
За сутки количество выздоровевших составляет 107 человек, а за весь период - 117 560.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В городе-герое за истекшие сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания COVID-19. 88 человек были выписаны после выздоровления. Умерли 2 человека в возрасте 59 и 69 лет.
- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 493 человека. В настоящий момент выздоровели 49 532 человека, 1 826 умерли, - отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.
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